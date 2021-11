Pokémon GO zeigt heute das Konzert mit Ed Sheeran – So könnt ihr es euch ansehen

Die Trainer in Pokémon GO können sich ab heute auf ein exklusives Konzert von Weltstar Ed Sheeran freuen. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was das für ein Konzert ist und zeigen euch, wie ihr es euch anschauen könnt.

Was ist das für ein Konzert? Heute, am 22. November 2021, um 20:00 Uhr Ortszeit startet in Pokémon GO ein neues Event. Hintergrund ist eine neue, gemeinsame Kollaboration mit dem britischen Sänger und Songwriter Ed Sheeran. Um das zu feiern, gibt der Weltstar für die Trainer ein exklusives Konzert.

So könnt ihr das Konzert mit Ed Sheeran ansehen

Wann findet das Konzert mit Ed Sheeran statt? Pünktlich zum Start des Ed-Sheeran-Events sorgt der Weltstar mit einem kleinen Konzert für einen musikalischen Auftakt. Ihr könnt seine Performance also ab heute, den 22. November 2021, um 20:00 Uhr anschauen.

Das Konzert ist dann für euch jederzeit abrufbar und kann während des gesamten Events, bis zum 30. November 2021 um 22:00 Uhr, angeschaut werden.

Wo ist das Konzert zu finden? Wie Niantic auf der Seite von Pokémon GO bekanntgegeben hat, könnt ihr das exklusive Konzert mit Ed Sheeran über die Neuigkeiten im Spiel abrufen (via pokemongolive.com). Hierzu müsst ihr in das Menü im Spiel gehen. Dieses öffnet sich durch Klick auf den Pokéball in eurer Kartenansicht.

Auf der Menü-Seite findet ihr am oberen rechten Rand die Kategorie “Neuigkeiten”. Klickt ihr diesen Punkt an, dann gelangt ihr in eure Benachrichtigungen und Neuigkeiten. Mit Hilfe von Tabs am oberen Bild-Rand könnt ihr zwischen beiden Kategorien wechseln.

So gelangt ihr in die Neuigkeiten

Klickt auch hier auf “Neuigkeiten”. Nun erhaltet ihr eine Liste mit allen bevorstehenden Events, bei denen auch das Konzert mit Ed Sheeran aufgelistet sein wird. Dieses müsst ihr dann nur noch auswählen.

Was erwartet euch zum Konzert? Zum Konzert wird Ed Sheeran einige Songs seines neuen Albums Equals performen, aber auch beliebte Songs aus seinen vorherigen Alben. Auf folgende Songs könnt ihr euch unter anderem freuen:

Perfect

Thinking Out Loud

Bad Habits

Shivers

Overpass Graffiti

First Times

Was erwartet euch außerdem zum Ed-Sheeran-Event?

Wie bei jedem Event erwarten euch auch bei diesem wieder zahlreiche Pokémon und Boni. Besonders Schiggy mit Sonnenbrille wird dabei im Mittelpunkt stehen, denn es handelt sich hierbei um das Lieblingsmonster des britischen Sängers.

Ihr begegnet dem Wasser-Pokémon somit in Feldforschungsaufgaben und neben Karnimani, Hydropi, Plinfa, Ottaro und Froxy auch in der Wildnis. Auch der tägliche Schnappschuss kann sich während des Events für euch lohnen.

Darüber hinaus wird der Song “Overpass Graffiti” von Ed Sheeran bis zum 30. November 2021 nachts im Spiel zu hören sein. Eine kostenlose Event-Box, neue Sticker und ein neuer Promo-Code mit einem Avatar-Artikel runden das Event ab.

Wie findet ihr das Konzert mit Ed Sheeran? Was ist euer Lieblings-Song? Werdet ihr es euch ansehen, oder gefällt euch seine Musik überhaupt nicht? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern auf MeinMMO darüber aus.

Das aktuelle Event ist nicht so euer Ding? Dann freut euch schon auf den Community Day im Dezember. Wir zeigen euch, welche 25 Monster und Besonderheiten an diesen beiden Tagen auf euch warten.