Pokémon GO: Alle suchen Schligda am Strand, ein Trainer kriegt es quasi nach Hause geliefert

Schligda in Pokémon GO gibt es eigentlich nur am Strand. Doch wenn man viel Glück hat, kann man es offenbar auch auf andere Weise erhalten.

Was ist das für ein Pokémon? Schligda ist ein Wasser-Pokémon der 9. Generation und erinnert ein Stück weit an das klassische Gen-1-Pokémon Digda.

Schligda ist bekannt dafür, sein Leben im Sand zu verbringen. Es ist als das „Meeraal“-Pokémon bekannt und kann sich außerdem zu Schligdri weiterentwickeln. Mehr zu Schligda lest ihr hier.

Schligda in Pokémon GO: Schligda wurde mit dem Biome-Update in Pokémon GO eingeführt, es ist also seit Ende April 2024 im Spiel zu fangen. Die Besonderheit ist allerdings, dass man es nur am Strand finden kann – oder zumindest in Biomen, die als Strand gekennzeichnet sind. Zu erkennen sind die dann auch am Fang-Bildschirm, der entsprechend Sand und Wasser zeigt.

Nun zeigte ein Trainer allerdings: Mit viel Glück kann man Schligda offenbar auch anders bekommen.

Täglicher Spawn in Pokémon GO überrascht mit Schligda

Das fand ein Trainer heraus: Im Subreddit „TheSilphRoad“ teilen Trainer oft neue Erkenntnisse hinsichtlich Pokémon GO. So tat es nun auch der User „davebybab“, der sich wunderte: Denn bei ihm tauchte ein Schligda abseits des Strand-Bioms auf. Zu erkennen ist das an der Steppe im Fang-Bildschirm.

Aber wie kann das sein? Wie der User erklärt, handelte es sich bei diesem Schligda um einen „täglichen Spawn“. Diese täglichen Spawns wurden zu Pandemie-Zeiten eingeführt, damit alle Trainer zumindest mal ein Pokémon garantiert am Tag finden, egal, wo sie sind.

Die täglichen Spawns erkennt man an dem breiten weißen Kreis, der um sie herum erscheint, wenn man ihnen auf der Karte begegnet. Sie erscheinen immer dort, wo man Pokémon GO das erste Mal am Tag öffnet. Bei den meisten dürfte das zumindest in der Nähe von des eigenen Hauses der Fall sein.

Schligda scheint aktuell also Teil des Spawnpools für die täglichen Spawns zu sein. Somit hat man also die Chance, das Pokémon anzutreffen, selbst wenn man nicht am Strand ist. Allerdings kann man nicht beeinflussen, welches Pokémon man im täglichen Spawn bekommt. Dementsprechend kann man sich also nur auf sein Glück verlassen, um Schligda anzutreffen – oder eben in Richtung Strand gehen, wenn möglich.

Mittlerweile ist Schligda seit etwas mehr als zwei Monaten in Pokémon GO verfügbar, und in den kommenden Wochen erscheinen hoffentlich weitere neue Monster in Pokémon GO. Teilnehmer des lokalen GO Fests können sich zumindest schonmal über Necrozma und Marshadow freuen, die dann im Sommer auch für alle verfügbar sein werden. Was sonst an Terminen ansteht, zeigt die Event-Übersicht zu Pokémon GO im Juni 2024.