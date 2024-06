Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Juni 2024 mit Boni

Im Juni gibt es wieder Rampenlicht-Stunden in Pokémon GO. Wir fassen zusammen, welche Pokémon und Boni erscheinen.

Was ist das für ein Event? Die Rampenlicht-Stunde findet in der Regel Dienstags statt. Immer um 18:00 Uhr starten 60 Minuten, in denen ein bestimmtes Pokémon in hoher Anzahl erscheint.

Zusätzlich zu dem jeweiligen Event-Pokémon gibt es dann noch einen Bonus obendrauf, mit dem ihr beispielsweise EP, Sternenstaub oder Ähnliches erhöhen könnt.

Die Boni und Pokémon wechseln von Woche zu Woche durch. Wir zeigen euch hier, wann ihr was antrefft.

Alle Rampenlicht-Stunden im Juni 2024 bei Pokémon GO

Wann laufen Rampenlicht-Stunden? Immer am Dienstag, von 18:00 bis 19:00 Uhr. Die folgenden Termine stehen dabei an:

Termin Pokémon & Boni 4. Juni Makuhita & doppelte Fang-Bonbons 11. Juni Wingull & doppelte Verschick-Bonbons 18. Juni Kiesling & doppelte Entwicklungs-EP 25. Juni Bubungus & doppelter Fang-Sternenstaub

Rampenlicht-Stunde am 4. Juni

Welches Pokémon? Makuhita ist ein Kampf-Pokémon der dritten Generation. Es kann sich zu Hariyama weiterentwickeln.

Welche Boni? Ihr bekommt die doppelte Anzahl an Bonbons für jedes gefangene Monster. Bedenkt: Das gilt auch für Raid-Bosse, die ihr während des Events fangt.

Lohnt sich der Termin? Weder Makuhita, noch seine Weiterentwicklung Hariyama spielen eine besonders große Rolle in Kämpfen. Das gilt sowohl für die Liga, als auch im Kampf gegen Raidbosse oder Arenen. Es ist also eher etwas für Spieler, denen die beiden noch fehlen oder die ihr Glück auf ein Shiny versuchen wollen. Allerdings ist die Chance darauf nicht erhöht.

Rampenlicht-Stunde am 11. Juni

Welches Pokémon? Wingull ist ein Flug-Wasser-Pokémon der dritten Generation, genau wie seine Entwicklung Pelipper.

Welche Boni? Als Bonus erhaltet ihr die doppelte Menge Bonbons für jedes Monster, das ihr an den Professor schickt. Schaut also, dass ihr während des Events eure Sammlung einmal durchgeht und verschickt, was ihr nicht mehr braucht.

Lohnt sich der Termin? Pelipper ist ein brauchbares Pokémon für die PvP-Kampfliga. Hier kann es sich also lohnen, ein gutes Exemplar mit entsprechenden Werten für die Kampfliga zu suchen.

Rampenlicht-Stunde am 18. Juni

Welches Pokémon? Kiesling ist ein Gesteins-Pokémon aus der fünften Spielgeneration. Es entwickelt sich zu Sedimantur und weiter zu Brockoloss.

Welche Boni? Ihr erhaltet doppelte EP beim Entwickeln.

Lohnt sich der Termin? Kiesling und seine Entwicklungen sind nicht besonders relevant in der Liga oder im Kampf gegen Raid-Bosse und Arenen. Doch für eure Sammlung kann sich der Termin lohnen, denn die Entwicklung von Sedimantur zu Brockoloss kostet ganze 200 Bonbons. Umgehen könnt ihr das, wenn ihr ein Sedimantur mit Freunden ertauscht, dann entfallen die Bonbon-Kosten für die Entwicklung.

Doch angenommen, ihr findet ein Vier-Sterne-Exemplar oder Shiny, wäre es ärgerlich, das nicht zu entwickeln zu können oder per Tausch wegzugeben. Insofern: Nutzt den Termin zum Bonbon-Sammeln.

Rampenlicht-Stunde am 25. Juni

Welches Pokémon? Bubungus ist ein Fee-Pflanze-Pokémon aus Generation 7. Es entwickelt sich zu Lamellux weiter.

Welche Boni? Ihr erhaltet den doppelten Sternenstaub beim Fangen.

Lohnt sich der Termin? Ja, denn Bubungus gehört zu den Pokémon, die mehr Sternenstaub bringen. Ganze 500 bekommt ihr für jeden Fang, 625 sogar, wenn ihr sonniges oder wolkiges Wetter habt. Diese Werte könnt ihr aber nochmal verdoppeln, da ja der Sternenstaub-Bonus aktiv ist.

Hier habt ihr eine sehr gute Gelegenheit, euren Sternenstaubvorrat aufzubessern. Und das sollte man stets ausnutzen, da man Sternenstaub zum Aufleveln von Pokémon benötigt, oder wenn man ihnen neue Attacken beibringen möchte. Dementsprechend lohnt sich Bubungus alleine schon dafür. Und wenn ihr wissen wollt, was sonst noch diesen Monat läuft: Hier sind alle Events im Juni 2024 bei Pokémon GO.