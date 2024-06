Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde bringt Bubungus und Sternenstaub-Bonus

In Pokémon GO steht die nächste Rampenlicht-Stunde an. Diesmal erwartet euch Bubungus und ein Sternenstaub-Bonus.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstag findet in Pokémon GO die sogenannte Rampenlicht-Stunde statt. Hierbei gibt es ein Pokémon, welches im Fokus steht und in sehr größer Anzahl erscheint.

Außerdem gibt es in jeder Rampenlicht-Stunde einen Bonus, der ebenfalls für die Zeit des Events aktiv ist.

Diesmal steht das Pokémon Bubungus dabei im Vordergrund. Das Pokémon besitzt die Typen Pflanze und Fee und stammt aus der 7. Generation. Es besitzt mit Lamellux eine Entwicklung.

Rampenlicht-Stunde am 25. Juni – Start und Boni

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Wie jede Woche beginnt die Rampenlicht-Stunde um 18:00 Uhr. Nach genau 60 Minuten, um 19:00 Uhr, ist wieder Schluss.

Welche Boni sind aktiv? Ihr könnt euch diesmal bei dem Event über einen Sternenstaub-Bonus freuen. Fangt ihr Pokémon, so erhaltet ihr die doppelte Anzahl an Sternenstaub. Egal, ob es sich dabei um ein Bubungus handelt, oder ein anderes Pokémon.

Kann man Shiny-Bubungus fangen? Ja, Bubungus ist in seiner Shiny-Form bereits in Pokémon GO verfügbar. Mit etwas Glück könnt ihr in der Rampenlicht-Stunde also auch auf die Shiny-Variante stoßen.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Sowohl bei Bubungus, als auch bei seiner Entwicklung handelt es sich nicht um starke Pokémon. Ihr solltet sie weder in den Kampfligen, noch für Raids einsetzen. Für letzteres lohnen sich eher die besten Angreifer in Pokémon GO.

Wollt ihr euch die Shiny-Exemplare der Pokémon sichern, müsst ihr Glück haben. Die Anzahl der Pokémon-Spawns ist für Bubungus im Event zwar stark erhöht, jedoch bleibt die Wahrscheinlichkeit auf ein Shiny unverändert.

Der Bonus des Events könnte für euch interessant sein, wenn ihr eure Sternenstaub-Vorräte etwas aufbessern wollt. Durch die doppelte Anzahl an Sternenstaub pro Fang und die große Anzahl an Spawns kann in der Rampenlicht-Stunde eine nette Menge an Sternenstaub für euch herausspringen.

Die Menge an Sternenstaub könnt ihr mit dem Einsatz eines Sternenstücks zusätzlich erhöhen.

Was haltet ihr von der Rampenlicht-Stunde? Freut ihr auch auf Bubungus und auf den Sternenstaub-Bonus? Werdet ihr daran teilnehmen? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch hier mit weiteren Trainern aus. Eine Übersicht über alle Events im Juni 2024 in Pokémon GO haben wir für euch natürlich auch.