Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Februar 2024

In der folgenden Übersicht findet ihr alle Rampenlicht-Stunden im Februar 2024 in Pokémon GO. Wir zeigen euch alle Infos zu den Pokémon, Shinys, Boni und Terminen.

Um welche Events geht es? Die Rampenlicht-Stunde findet in der Regel immer dienstags statt. Hier taucht ein vorher festgelegtes Pokémon für 60 Minuten an allen Ecken und Enden der Wildnis auf. Zudem gibt es immer einen Bonus.

Das müsst ihr beachten: Im Februar erwarten euch nur drei Termine, denn am 20. Februar fällt die Rampenlicht-Stunde aus. Sie wird ersetzt durch eine Raid-Stunde mit Cresselia, da in diesem Zeitraum „Der Weg nach Sinnoh“ läuft. In dem Event gibt es täglich einen anderen legendären Raid-Boss inklusive einer eigenen Raid-Stunde.

Alle weiterhin bestehenden Rampenlicht-Termine fassen wir hier für euch zusammen.

Alle Termine der Rampenlicht-Stunde im Februar 2024

Wann laufen die Rampenlicht-Stunden? Die Rampenlicht-Stunden finden immer dienstags von 18:00 bis 19:00 Uhr statt. Folgende Pokémon und Bonbons trefft ihr im Februar.

Termin Pokémon & Boni 6. Februar Dratini und doppelte Fang-EP 13. Februar Somniam und doppelte Fang-Bonbons 20. Februar Keine Rampenlicht-Stunde, stattdessen Raid-Stunde mit Cresselia 27. Februar Sandan und Alola-Sandan mit doppelten Tausch-Bonbons Alle hier gezeigten Pokémon können mit Glück auch als Shiny gefangen werden

Rampenlicht-Stunde am 06. Februar

Welches Pokémon? Die erste Rampenlicht-Stunde im Februar 2024 bringt euch Dratini aus der ersten Spielgeneration. Es gehört zum Typ Drache.

Welche Boni sind aktiv? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr doppelte EP.

Lohnt sich das? Dratini kann sich über Dragonir zu Dragoran entwickeln. Das gehört zu den besten Angreifern in Pokémon GO, ist sowohl in Raids als auch im PvP nützlich. Fehlt es euch oder braucht ihr Bonbons, ist das ein guter Termin.

Kann man Shiny Dratini fangen? Ja, die Shiny-Version von Dratini ist in Pokémon GO fangbar.

Rampenlicht-Stunde am 13. Februar

Welches Pokémon? In der zweiten Rampenlicht-Stunde im Februar trefft ihr auf Somniam. Es stammt aus der fünften Spielgeneration und gehört zum Typ Psycho. Es entwickelt sich zu Somnivora weiter.

Welche Boni sind aktiv? Ihr bekommt doppelte Bonbons für jeden Fang.

Lohnt sich das? Weder Somniam, noch Somnivora sind als gute Angreifer in Raids oder im PvP bekannt.

Kann man Shiny Somniam fangen? Ja, die Shiny-Version von Somniam ist in Pokémon GO verfügbar.

Rampenlicht-Stunde am 27. Februar

Welches Pokémon? Sandan und Alola-Sandan sind die Pokémon des Tages. Sandan stammt aus der 1. Spielgeneration und gehört zum Typ Boden, in der 7. Generation kam die Alola-Form vom Typ Eis und Stahl hinzu. Beide entwickeln sich zu ihren jeweiligen Versionen von Sandamer weiter.

Welche Boni sind aktiv? Es gibt doppelte Bonbons, wenn ihr Pokémon mit Freunden tauscht.

Lohnt sich das? Weder Sandan, noch Sandamer oder die Alola-Varianten der beiden sind besonders relevant als Raid-Angreifer. Alola-Sandan hat aber zumindest noch eine Nische in der PvP-Kampfliga.

Kann man Shiny Sandan fangen? Ja, die Shiny-Varianten beider Versionen sind im Spiel.

