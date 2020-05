Morgen könnt ihr 7 Stunden lang nicht Pokémon GO spielen – Alle Infos

Pokémon GO ist morgen Abend, am 1. Juni, für ganze 7 Stunden nicht erreichbar. Ihr könnt also nicht spielen. Wir geben euch die Infos dazu und spekulieren über mögliche Folgen.

Das ist der Server-Down: Am 1. Juni ab 20:00 Uhr deutscher Zeit geht Pokémon GO offline. Ihr könnt also die App nicht öffnen. Der Server-Down geht ganze 7 Stunden und um 3:00 Uhr nachts werden die Server wieder hochgefahren.

Es bereits viele Spekulationen, was sich nach diesem Server-Down in Pokémon GO ändert.

Server-Down in Pokémon GO – Was könnte passieren?

Warum gehen die Server down? Offiziell heißt es nur, dass Pokémon GO die Server wartet. Was genau sie dabei geplant haben, ist noch unklar.

Interessant ist es dennoch, denn es ist das erste Mal überhaupt, dass Pokémon GO absichtlich nicht verfügbar sein wird. Es muss also einen guten Grund für diese Down-Zeit geben.

Was wird spekuliert? Die meisten Trainer hoffen einfach nur, dass Niantic endlich zahlreiche Bugs aus dem Spiel nimmt. So gibt es immer wieder Fehler, die das Spiel massiv beeinträchtigen. Niantic könnte die Zeit also nutzen, um einfach mal mit den Bugs aufzuräumen.

Es gibt aber auch Trainer, die sich von dem Server-Down überhaupt nicht hypen lassen. So meint RedJayRioting auf reddit: „Ehrlich gesagt, das könnte einfach bedeuten, dass sie die Serverplattformen austauschen.“

Dass das Spiel nach dem Server-Down ein ganz anderes sein wird, hoffen wohl nur die wenigsten. Große Events wurden bisher auch ohne ein Server-Down hinzugefügt und riesige Features brauchten so etwas in der Regel auch nicht.

Wann wird man mehr wissen? Wenn der Server-Down zu Ende ist, dann werden wir in Deutschland zum Großteil schlafen. Andere Regionen auf der Welt werden dann aber sicherlich gleich austesten, was sich in Pokémon GO verändert hat.

Wir werden also spätestens am 2. Juni genauere Infos haben. Spätestens dann weiß man, ob es tatsächlich riesige Änderungen gegeben hat.

Nach dem Server-Down hat Niantic allerdings schon so einiges für Pokémon GO geplant. Dazu zählen auch 2 Events, die Ende Juni veranstaltet werden.