Alle warten auf Reveal der PS5, doch PlayStation-Boss trollt Fans mit P5S

Zahlreiche mutmaßliche und geleakte Termine verstreichen, doch noch immer warten Spieler, Fans, Interessenten und Kritiker gespannt auf die offizielle Enthüllung der PlayStation 5. Sony schweigt bislang eisern. Jüngst machte sich sogar PS5-Chef einen Spaß und trollte die Fans mit einem Reveal-Date. Wann wird die PS5 endlich vorgestellt?

Was weiß man zum Reveal-Date der PS5? Von offizieller Seite gar nichts. Es gab zwar zahlreiche Leaks und Mutmaßungen, doch nichts davon hat sich bislang bestätigt. Auf der neuen offiziellen PS5-Website liest man auch nur „Es dauert allerdings noch etwas, bis wir die nächste PlayStation-Generation komplett zeigen können.“

Ein Datum, von dem sich einige endlich mehr Infos versprachen, war beispielsweise der 5. Februar. Dieses beruhte auf der Aussage einer vermeintlichen internen Quelle. Doch auch dieser Termin verstrich ohne eine Vorstellung der PS5, Fans sind also immer noch nicht schlauer.

Nun steht der 20. Februar als mögliches Reveal-Datum im Raum, doch dabei handelt es sich wohl nur um einen Spaß seitens Sony.

DevKit einer PS5

PlayStation 5 – Alles, was wir über Sonys kommende PS5 wissen

Was hat es mit dem Spaß auf sich? Sony selbst dürfte es nicht entgangen sein, wie es um den Hype rund um seine Next-Gen-PlayStation steht. So erlaubte sich Shuhei Yoshida, der Präsident der Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, offenbar kürzlich ein Späßchen auf Twitter und spielte ein wenig mit den Gefühlen der Fans.

So wurde Yoshida von einem verzweifelten Fans gefragt: „Bitte, Shuhei, wo bleibt die PS5?“

Darauf hin antwortete Yoshida mit einem Bild, auf dem fett die Bezeichnung P5S steht – mit 20.02.2020 als Datum.

Auch wenn mache Fans daraufhin spekulierten, dass es sich um einen Hinweis auf das Reveal-Datum handeln könnte – hier hat Yoshida wohl einfach nur getrollt.

Denn auch wenn er P5S hier offenbar als gezielte Anspielung auf die PS5 genommen hat – die Bezeichnung steht in diesem Fall für das Spiel Persona 5 Scramble, das am 20. Februar in Japan an den Start geht. Dass der PlayStation-Boss hier das Reveal-Datum verraten hat, ist also eher unwahrscheinlich, wenn auch nicht zu 100% ausgeschlossen.

Sony, macht den neuen PS5-Controller bitte genau wie diesen hier!

Welche Termine kommen für den PS5-Reveal in Frage? Abgesehen davon, ob sich das Datum aus Yoshidas Trolling-Aktion nun möglicherweise doch bewahrheitet oder nicht, gilt der Februar unter Experten generell als wahrscheinlich.

Denn die PlayStation 4 wurde auf einem eigenen Event am 20. Februar 2013 vorgestellt. Einen PS5-Reveal im Februar hält man deshalb für durchaus wahrscheinlich – gerade angesichts der Tatsache, dass Sony die große Spiele-Messe E3 2020 schwänzen wird.

Und deshalb glauben auch einige Fans daran, dass an Yoshidas Post trotz offensichtlichen Trollings doch etwas dran sein könnte und er das Datum (20.02.) und den Kürzel P5S bewusst gewählt hat – auch wenn es in diesem Fall zu einem Spiel gehört.

Zudem findet Ende Februar bis Anfang März (27.02. – 01.03.) die Messe PAX East statt, wo Sony (beziehungsweise PlayStation) bereits als Aussteller bestätig wurde.

Was denkt ihr? Wann wird die PS5 endlich vorgestellt? Glaubt ihr, in Yoshidas Tweet könnte tatsächlich etwas dran sein? Und wieviel würdet ihr eigentlich maximal für eine PS5 ausgeben?