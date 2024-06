„Peinlich und intim“ – Twitch-Streamer soll eine Frau bedrängt haben, bietet an, private Chats zu veröffentlichen

Der Fall illustriert die aktuell vorherrschende Stimmung im deutschen Twitch. Nach Vorwürfen gegen mehrere große Influencer lauern viele auf den nächsten großen Skandal. Nutzer in den sozialen Netzwerkwerken rufen dazu auf, Content Creator nicht zu idealisieren – irgendwo habe doch jeder Dreck am Stecken.

Unabhängig davon gelobt nooreax, an sich und seiner Kommunikation zu arbeiten und sich zu bessern. Der Twitch-Streamer bittet weitere Betroffene darum, sich direkt bei ihm zu melden, um die Situation aufarbeiten zu können. Er wolle niemanden in eine unangenehme Lage bringen.

Das sagt der Twitch-Streamer: nooreax veröffentlichte am 1. Juni ein Statement auf X . Darin entschuldigte er sich dafür, dass seine Nachrichten „jemanden in eine unangenehme Situation gebracht“ hätten und ein „unangenehmes Gefühl verursacht“ hätten. Das sei nicht seine Absicht gewesen und er habe sich bei Chiara bereits entschuldigt.

Was sind das für Anschuldigungen? Die X-Nutzerin Chiara warf nooreax in einem Post vom 31. Mai 2024 vor, sie in Privat-Nachrichten bedrängt zu haben (via X ). Später veröffentlichte sie Screenshots von Nachrichten, die sie von anderen Frauen erhalten haben soll.

