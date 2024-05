„Was stimmt mit den Leuten nicht?“ – Twitch-Streamerin hat genug von Spekulationen über ihre Beziehungen

Die deutsche Twitch-Szene ist ohnehin derzeit in Aufruhr. Nach Vorwürfen gegen die Streamerin Anni The Duck deuteten mehrere Content Creator an, dass in diesem Jahr noch einige Influencer ihr wahres Gesicht zeigen sollen. Fans fragen sich nun, wen es als Nächstes trifft. Zum Glück soll es auch noch die richtig Guten geben: 18-jährige Streamerin spricht über gemeine und falsche Kollegen auf Twitch

HoneyPuu kritisiert, dass nach ein paar gemeinsamen Streams sofort Spekulationen entstehen: „Soll ich mich von allen abgrenzen, in ein Loch gehen? […] Was stimmt mit den Leuten nicht?“ Die Streamerin sagt, sie habe solche Gerüchte über sich lange ignoriert. Nun hätte sie jedoch keine Lust und keine Kraft mehr dazu.

Einige Zuschauer waren sich aber schnell sicher, dass es nur einen Grund geben kann, aus dem so eine Männer-Freundschaft zerbricht: Da muss doch einer was mit der Freundin eines anderen gehabt haben. Internet-Detektive verwiesen auf gemeinsame Streams von HoneyPuu und Amar.

Was ist das für eine Streamerin? HoneyPuu begann ihre Twitch-Karriere Ende 2018 mit League of Legends, wobei sie zunächst mit wenigen Zuschauern streamte. Von April zu Mai 2021 erlebte ihr Kanal einen starken Zuwachs: von durchschnittlich 886 Zuschauer auf 2.180, die sie danach auch recht stabil halten konnte.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to