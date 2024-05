18-jährige Streamerin spricht über gemeine Twitch-Kollegen und den einzig Wahren

Dies ist nicht das erste Mal, dass Fibii sich zu ihren Streaming-Kollegen auf Twitch äußert. So erzählte sie erst in diesem Jahr, dass sie sich manchmal auch alleine fühle. Wie es dazu kam, könnt ihr hier nachlesen: 18-jährige Twitch-Streamerin sagt, sie fühlt sich allein: „Ich bin halt letztendlich wieder ohne Freunde“

Welcher Streamer ist nicht so wie die anderen? Fibii hat jedoch auch lobende Worte für einige ihrer Kollegen übrig. Allen voran nennt sie hierbei Knossi. In einem Clip auf Twitch sagt sie, dass er zwar zu den erfolgreichsten Streamern gehört, aber immer nett zu ihr gewesen sei und privat genauso sei, wie man ihn auch im Stream erlebe.

Sie geht in ihrer Ausführung allerdings noch weiter. So sagt sie, dass es vor allem sehr erfolgreiche Streamer gewesen seien, die ihr bei diesem Event aufgefallen seien. Dabei fiel ihr auf, dass gerade diese Streamer auf einem hohen Ross sitzen und nur von oben herab auf andere herabschauen würden.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to