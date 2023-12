Nintendo sichert sich Markenzeichen in Europa, lässt Fans hoffen, dass PokéParks bald hier öffnen

Nintendo sichert sich 3 Markenzeichen in Europa. Könnt ihr Pokémon GO bald in PokéParks spielen?

Was ist ein PokéPark? Ein PokéPark ist ein Vergnügungspark, in dem es primär um Pokémon geht. Hier finden sich allerlei Attraktionen, die im Stile eurer Lieblings-Pokémon gestaltet sind. In der gesamten Anlage könnt ihr Pokémon finden und so eine starke Pokémon-Erfahrung erleben.

Was ist ein Markenzeichen? Mit einem eingetragenen Markenzeichen sichert sich ein Unternehmen das Recht, die eingetragene Marke zu nutzen und schützt sie gegen die Nutzung von anderen Unternehmen. Dies ist einer der ersten Schritte, bevor ein Unternehmen ein neues Produkt oder ähnliches herausbringt.

Nintendo Europa hat sich nun 3 Markenzeichen in Europa eintragen lassen, um diese zu schützen. Hierbei handelt es sich um die Namen PokéPark Kalos , PokéPark Paldea und PokéPark Galar , wie Serebii auf X berichtet.

Nach der Ankündigung der letzten Woche, dass in Japan ein neuer Pokémon Park mit dem Namen PokéPark Kanto eröffnen wird, könnte dies darauf hindeuten, dass Nintendo auch in Europa ähnliche Pläne verfolgt.

Den Tweet von Serebii binden wir hier für euch ein

PokéParks in Frankreich, Spanien und im Vereinigten Königreich geplant?

Wo könnten diese PokéParks eröffnen? Während es bisher noch keine offiziellen Informationen von Nintendo zu diesem Thema gibt, gibt es natürlich bereits Spekulationen darüber, wo diese Parks eröffnen könnten.

Es wird darüber spekuliert, dass die PokéParks Kalos und Paldea in Spanien und Frankreich eröffnen könnten, da diese Regionen als grobe Vorlage für die entsprechenden Ingame-Regionen dienen. Als Ort für den PokéPark Galar könnte das Vereinigte Königreich dienen, da hier ein extra Markenzeichen für eben diesen Begriff angemeldet wurde.

Wird es die PokéParks in Europa sicher geben? Bisher ist nur sicher, dass die entsprechenden Markenzeichen angemeldet wurden. Dies muss jedoch nicht zwangsweise bedeuten, dass die PokéParks jemals nach Europa kommen werden. Es könnte auch sein, dass die Namen nur als Platzhalter angemeldet wurden, ohne dass es konkrete Pläne gibt.

PokéParks in Europa wären jedoch eine schöne Sache für Trainer und Fans in Europa, da die Hürde zum Besuch der Parks hier doch noch deutlich geringer ist, als für einen Besuch in Japan.

Was sagt ihr dazu? Würdet ihr euch über PokéParks in Europa freuen? Würdet ihr sie besuchen? Falls ihr noch auf der Suche nach lokalen Ereignissen seid, guckt euch an, was für Events im Dezember in Pokémon GO auf euch warten.