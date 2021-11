Am 3. November sind Wartungsarbeiten in New World. Die Server sind für ein paar Stunden down, damit der Handel von Talern wieder aktiviert werden kann. Der reguläre wöchentliche Patch 1.0.5 soll später kommen. Wir zeigen euch hier, wie lange die Server-Wartung dauert.

Was ist der Server-Status von New World? Am Morgen des 3. Novembers starteten in New World geplante Wartungsarbeiten.

Die Entwickler fahren die Server herunter, um den Gold-Dupe zu beheben, den Handel mit Talern zwischen Spielern und den Handelsposten wieder zu aktivieren.

Die geplante Wartungszeit sieht folgendermaßen aus:

Um 4:00 Uhr gehen die Server offline

Nach 3 Stunden, also gegen 7:00 Uhr, sollen sie wieder online sein

Von der Wartung sind alle Server in Europa, Amerika und im pazifischen Raum zur exakt gleichen Zeit betroffen.

Wir halten euch in diesem Beitrag auf dem laufenden, wenn es zu einer Verlängerung der Wartung kommen sollte.

Was ist mit Patch 1.0.5? Bei dieser Wartung wird lediglich der Fix für den Gold-Dupe und den Handel aufgespielt.

Der reguläre Patch 1.0.5 wird später kommen, wie Community Manager Luxendra im Forum verriet:

Bitte beachtet, dass dies nicht unser regelmäßiges wöchentliches Update ist. Bitte bleibt dran, um Informationen über den Stand der Aktualisierung zu erhalten. Sobald wir mehr Informationen haben, werden wir sie mit euch teilen.

Was genau der kommende Patch bringt und wann die dazugehörige Wartung stattfindet, ist bisher nicht bekannt.

Wir von MeinMMO werden euch auf dem laufenden halten und kommende Infos und Patch Notes zu Patch 1.0.5 mit euch teilen.

Obwohl New World einige Fehler hat, hält der Twitch-Streamer shroud nach über 250 Stunden Spielzeit weiter an den MMO fest:

