Neues MMORPG verspricht klassische Erfahrung – So könnt ihr es schon jetzt testen

Ihr würdet gerne mal wieder in MMORPG wie früher spielen, das aber auch mit einer modernen Grafik daherkommt? Dann könnt ihr euch die Alpha von Rise Online ansehen.

Was steckt in Rise Online? Das MMORPG stellt den Nachfolger des Klassikers Knight Online dar, der seit 2003 läuft, inzwischen aber optisch nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist. Rise Online will euch im Grunde dieselbe Spielerfahrung wie Knight Online bieten, dank Unreal Engine 4 aber deutlich hübscher aussehen.

Euch erwartet eine sehr klassiche MMORPG-Spielerfahrung:

Ihr erschafft euren Helden aus den Klassen Krieger, Magier, Dieb und Priester

NPCs vergeben Quests, die ihr erledigt

Ihr müsst gegen Monster kämpfen, um an bessere Items und Erfahrungspunkte zu kommen

PvP findet in speziellen Gebieten statt. Hierbei bekämpfen sich zwei verfeindete Königreiche

Ihr nutzt Mounts und Pets

Gilden spielen eine Rolle

Im Video stellen euch die Entwickler die Alpha 2 des MMORPGs vor:

Alpha lädt euch zum Testen ein

An wen richtet sich das Spiel? Rise Online will das MMORPG-Rad nicht neu erfinden, sondern richtet sich an diejenigen, die klassische Spielerfahrungen vermissen und gerne wieder solche Abenteuer erleben wollen, wie vor rund 20 Jahren.

So macht ihr mit: Ihr könnt euch auf der offiziellen Website des MMORPGs Rise Online anmelden (via Rise Online) und so mit etwas Glück einen Platz in der neu gestarteten Alpha 2 ergattern.

Solltet ihr ausgewählt werden, dann erhaltet ihr eine Einladung, ladet euch den Client herunter und meldet euch mit der Einladung an. Dieser Test soll mindestens einem Monat laufen.

Bedenkt, dass es sich um eine Alpha handelt, die noch nicht die finale Fassung des MMORPGs repräsentiert.

Wann ist Release? Die Entwickler hatten eigentlich vor, Rise Online noch bis Ende 2020 zu veröffentlichen. Daraus wurde aber nichts. Die Entwicklung verzögert sich etwas. Eine erste Alpha startete vergangenen Dezember. Das Feedback aus dieser Testphase hat das Team nun umgesetzt und lässt die Spieler die neue Version anhand einer weiteren Alpha ausprobieren.

Dieser Alpha soll eine Closed Beta folgen. Für diese Testphase gibt es aber noch keinen Termin. Anschließend ist eine Open Beta vor dem offiziellen Release geplant. Es wird also noch einige Zeit dauern, bis Rise Online offiziell startet. Derzeit ist nur geplant, das MMORPG über die eigene Website anzubieten. Allerdings schließen die Entwickler eine Veröffentlichung über Steam und den Epic Games Store für die Zukunft nicht aus.

Welches Bezahlmodell ist geplant? Rise Online soll als Free2Play-Spiel starten. Zunächst sind die Sprachen Englisch und Türkisch geplant. Der Vorgänger Knight Online ist ein sehr großer Erfolg in der Türkei, weswegen sich die Entwickler wieder verstärkt an die Spieler in der Türkei richten.

