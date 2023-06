Neuer Warzone Gulag erinnert an Verdansk, Spieler freuen sich: „Sie bringen Showers zurück!“

Mit der neuen Season ist „Vondel“ in Call of Duty: Warzone eingezogen. Demnächst soll die neue Map auch für Battle Royale zur Verfügung stehen, inklusive neuem Gulag. Dieser wurde jetzt geleakt und erfreut die Spieler.

Was ist neu in Warzone?

Das ist die neue Map: Vondel spielt in den Niederlanden und liegt größentechnisch ungefähr zwischen Al-Mazrah und Ashika Island. Es gibt 15 Points-of-Interest – darunter einen Zoo, ein Fußballstadion und eine mittelalterliche Burg.

Dadurch, dass es sich um eine Stadtmap mit vielen Gebäuden handelt, wirkt Vondel auf den ersten Blick wie das genau Gegenteil von Al-Mazrah. Damit einhergehend ist zudem auch ein neuer Gulag.

Hier der Trailer für die neue Warzone-Map Vondel:

Neuer Gulag sorgt für Verdansk-Vibes

Was ist der Gulag überhaupt? Der Gulag ist eine Art Minispiel, das auf einer kompakten Map in Call of Duty: Warzone ausgetragen wird. Dort kämpfen 2 Spieler gegeneinander, die in der Warzone ausgeschaltet wurden, um eine 2. Chance in Form eines Respawns.

Wie soll der neue Gulag aussehen? Im Subreddit r/CoDWarzone hat u/TheRealPdGaming einen Beitrag gepostet, der einen Einblick in den neuen Gulag bietet. Dieser erinnert durch seinen Aufbau an den beliebten Gulag der ersten Warzone-Map, „Gulag Showers“.

Einen Videoclip aus dem vermeintlichen neuen Gulag findet ihr auf Reddit. Falls ihr nicht gespoilert werden wollt, solltet ihr den Link nicht anklicken. Beachtet dabei aber, dass es sich nur um einen inoffiziellen Leak handelt.

Ob und in welcher Form der neue Gulag ins Spiel kommt, bleibt vorerst abzuwarten.

Die Ähnlichkeiten im Layout zwischen dem neuen Gulag und Verdansks „Gulag Showers“, springen einem förmlich ins Auge. Auch, wenn das Design unterschiedlich ist, haben beide Maps einen ähnlichen Aufbau.

Der mittlere Spot, an dem die Flagge zum Einnehmen erscheint, wirkt wie eine Kopie in einem neuen „Skin“.

Die Fans scheinen zufrieden zu sein, einige Nutzer äußern sich dazu unter dem Reddit-Beitrag. elpipita20 schreibt: „Es sieht ein bisschen aus wie Verdansks Badezimmer-Gulag, da beide das gleiche grundlegende Layout haben“, erhält 306 Upvotes und somit viel Zustimmung.

Hier seht ihr „Gulag Showers“ im Vergleich mit dem neuen Gulag, der auf callofduty.com gezeigt wird:

Gulag in Verdansk Gulag in Vondel

ZipToob88 antwortet darauf: „Ich wollte gerade dasselbe sagen – dieselbe Symmetrie und derselbe Flaggenpunkt. Ich liebe es.“

NoNefariousness2144 stimmt zu: „Das ist alles, was ich will; keine ausgefallenen Spielereien, nur Türen und Ecken, die man im Auge behalten kann.“

Für viele Spieler scheint es ein kleiner Hoffnungsschimmer zu sein. Für manche ist das Battle Royale nach dem Ende der originalen Warzone allerdings kein Thema mehr – MeinMMO-Redakteur Maik verabschiedet sich von dem Spiel:

