CoD Warzone macht die heftigste Challenge jetzt viel leichter, erzürnt damit Spieler: „Loser-Move“

Den besonderen Nuke-Skin in Call of Duty: Warzone 2 gab es bisher nur, wenn ihr euch einer knackigen Challenge gestellt habt. Jetzt werden die Anforderungen zurückgeschraubt, damit die Belohnungen leichter zu erreichen sind. Darauf reagieren die Spieler, die den Skin bereits erspielt haben, ziemlich enttäuscht.

Was ist das für ein besonderer Skin? Der „Nuke-Skin“ ist sehr selten, da man dafür eine Nuke in Warzone erspielen muss. Um überhaupt an der Nuke arbeiten zu können, musste man bis zuletzt eine harte Challenge durchlaufen und fünf aufeinanderfolgende Warzone-Matches gewinnen.

Sobald man ein Match verliert, wurde der Fortschritt zurückgesetzt und man musste von neuem beginnen. Aber das ist nun Geschichte.

Was wurde geändert? Das Entwicklerstudio Raven Software, die ein Teil von Activision sind, schreiben in einem Tweet vom 7. Juni folgendes:

„Ab sofort ist die Champions Quest in allen Battle-Royale-Modi für alle Spieler aktiviert! Diese Woche ist eure letzte Chance, die aktuellen Belohnungen der Champion Quest zu verdienen, bevor sie auslaufen. Neue Belohnungen kommen mit Warzone2 Season 04.“

Das bedeutet, dass die Voraussetzung, fünf Matches in Folge gewinnen zu müssen, wegfällt. Jeder Spieler kann sich somit in die Zone begeben und die Champions Quest in Angriff nehmen.

Geschenkt bekommt man die Belohnungen aber nicht, da man weiterhin die notwendigen Komponenten sammeln muss, um die Atombombe zu bauen. Danach muss die Bombe platziert und verteidigt werden.

Dadurch sichert ihr euch den besonderen Nuke-Skin, ein Emblem, eine Calling Card und einen Waffentalisman.

Zumindest bis zum Start der neuen Season am 14. Juni, die weiteren Content mit sich bringen wird. Unter anderem eine neue Map:

„Das ist wirklich nicht fair“

Wie reagiert die Community auf die Änderung? Unter dem Tweet äußern mehrere Nutzer ihren Unmut. Der Streamer Cloakzy antwortet mit einer Reihe Fragezeichen, der Content Creator FaZe Swagg schreibt viele L’s, was so viel bedeutet wie L-Move, also Loser-Move.

Zwei kurze Antworten, die trotzdem ausdrücken, dass beide Spieler nicht gerade begeistert sind.

ModenasHD schreibt: „L-Move. Das ist wirklich nicht fair für diejenigen, die sich die fünf Siege hart ergrindet haben. Die Skins sind jetzt keine Besonderheit mehr.“

Auch in dem Subreddit „CODWarzone“ wird darüber diskutiert. Der Nutzer tallstan12 schreibt dort: „Es ist wirklich ärgerlich, wenn man bedenkt, dass so viele Spieler die 5 Siege erspielt und den Vertrag abgeschlossen haben, obwohl die maximale Anzahl an Nuke-Versuchen auf 4 begrenzt ist. Jetzt werden sie einfach an alle verteilt und man hat eine unbegrenzte Anzahl an Versuchen, lol.“

Es gibt aber auch Gegenstimmen, die die Änderung als positiv empfinden. Twitter-Nutzer howtofeelnothin schreibt: „Tatsächlich ist es ein W (Win), da das für viele Spieler fast unmöglich war.“

Ashbach99 antwortet: „Und genau darum geht es, es soll kein Geschenk sein.“

Die neue Season in Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone startet am 14. Juni – Und der Content kann sich sehen lassen. Hier bekommt ihr alle Infos zum Release, den Maps und neuen Waffen.