Neuer Trailer zum Steam-MMO The Day Before zeigt, wie ihr Zombies bekämpft

Das neue Survival-MMO The Day Before hat einen 13 Minuten langen Trailer veröffentlicht, in dem das Gameplay des Spiels im Vordergrund steht. Einige Spieler spotten allerdings, dass es anderen Zombie-Spielen sehr ähnlich sieht.

Das ist The Day Before: In dem neuen Survival-MMO erwacht ihr ohne Erinnerungen in einer post-apokalyptischen Welt, die von Zombies überrannt wurde. Ihr seid einer der wenigen Menschen, die immun gegen das furchtbare Zombie-Virus sind.

Eure Aufgabe ist es nun in dieser Welt zu überleben und herauszufinden, was passiert ist. Dabei spielt ihr in der Third-Person-Perspektive und erkundet zusammen mit anderen Spielern die Open World von The Day Before. PvP wird ebenfalls eine Rolle spielen, denn ihr werdet in der hoffnungslosen Welt um die knappen Ressourcen wie Treibstoff und Essen kämpfen müssen.

Die Entwickler von Fntastic haben nun einen langen Gameplay-Trailer veröffentlicht, der verschiedene Aspekte des Shooters zeigt.

Das zeigt der Trailer: Der neue Trailer zu The Day Before ist 13 Minuten lang und zeigt einen Gameplay-Abschnitt, wie er sich im Spiel ereignen könnte:

Nach einer kurzen Einführung durch einen Radio-Host, der einige Einblicke in die Welt und Story von The Day Before liefert, wechselt man zu zwei Autos, die einer Waldstraße folgen. Unten rechts sieht man dabei eine Anzeige für Benzin, die stetig sinkt.

Die weite Open-World weist dabei das typische post-apokalyptische Feeling auf: menschenleere triste Landschaften, kaputte Fahrzeuge, verwüstete Siedlungen und Gebäude. Direkt beim ersten Stopp trifft man auch auf die Zombies, die ganz klassisch auf die Spieler zu rennen und dabei abgeschossen werden.

Sie sind die Hauptgegner des Spiels und tauchen während der Erkundung der Umgebung immer wieder in Gruppen auf. Weitere Gameplay-Elemente, die man in dem Trailer erkennen kann, sind:

Plündern von Ressourcen und Essen, wie es sich für ein Survival-Spiel gehört

Reparatur von Fahrzeugen

Crafting und Fallen

Das Ausrüstungs- und Inventar-System

Der Trailer endet damit, dass die Spieler sich vor einem Polizeiauto in einem Bunker verstecken und ein Tunnelsystem entdecken.

Das sagen die Kommentare: In den Kommentaren unter dem YouTube-Video gibt es mittlerweile fast 6.000 Kommentare, die alle bunt gemischt sind. User zeigen generelles Interesse an dem Spiel und wollen es vorerst im Auge behalten, andere warnen allerdings, dass Leute sich nicht hypen lassen sollen:

Halte deine Erwartungen niedrig, Junge, und du wirst niemals enttäuscht […]. YouTube-User Pipeanp (6.965 Upvotes)

Einige andere wiederum machten sich etwas darüber lustig, dass das Spiel wie ein generische Zombie-Shooter aussieht. Der User Elibbb1111 bezeichnete The Day Before als “The Last of Us: The Days Gone before The Division” und in der Tat weist das Spiel einige Ähnlichkeiten zu The Division aus. Sein Kommentar erhielt über 4.000 Upvotes und andere User kommentierten drunter mit ihren eigenen Kreationen, die aus den Namen bekannter postapokalyptische Zombie-Spiele in Third-Person-Perspektive bestanden.

Trotz des Spottes scheint der Trailer bei den Usern aber dennoch gut anzukommen. Es wurde insgesamt fast eine Million mal angeschaut und zählt bei 22.000 Upvotes nur 858 Downvotes (Stand: 10.04.2021, 16:00 Uhr).

Wann erscheint The Day Before? Ein konkretes Release-Datum für das Spiel gibt es noch nicht, es soll allerdings im 2. Quartal 2021 auf Steam erscheinen.

Wie findet ihr den Gameplay-Trailer? Sieht The Day Before nach einem Spiel aus, in das ihr eure Zeit investieren würdet oder habt ihr kein Interesse an dem Titel? Erzählt es uns in den Kommentaren unter dem Artikel.

