„Er hat vergessen, wo er herkommt“ – MontanaBlack greift kleineren Twitch-Streamer an

Auf X gab es am Wochenende viel Aufregung um einen der größten deutschen Streamer auf Twitch: Marcel „MontanaBlack“ Eris (35), soll sich im Stream über einen kleineren Streamer, Marius „drecksuser,“ lustig gemacht und diesen beleidigt haben.

Was ist das für ein Streit? Am 28. Oktober 2023 teilte Marius alias „drecksuser“ einen Clip von MontanaBlack auf X, ehemals Twitter. Der 23-Jährige hat dort knapp 68.000 Follower. Viele Nutzer dürften sein Profilbild, Kermit als Sith Lord, schon einmal in einem viralen Post gesehen haben.

Er ist jedoch auch auf Twitch aktiv, wo er 14.600 Follower hat. In dem Clip zeigt MontanaBlack – offenbar unprovoziert – zwei Posts von drecksuser:

Einen aus 2021, in dem er sich das Ziel setzt, binnen 2 Jahren einen Mercedes AMG zu fahren

Einen Post aus 2023, in dem er um finanzielle Unterstützung für ein Fußball-Ticket bittet

MontanaBlack liest den zweiten Post mit verstellter Stimme vor und bricht in Gelächter aus.

Als ein Zuschauer fragt, ob der Streamer ihm denn etwas getan habe, erwidert er: Der sei ihm einfach unsympathisch, das würde er ja wohl sagen dürfen.

drecksuser schrieb zu dem Clip auf X, die ganze Aktion sei peinlich von MontanaBlack. Dass der bekannte Streamer extra einen Screenshot aufbewahre, um ihn bloßzustellen, sei „so ekelhaft“. Der 35-Jährige wisse gar nicht, welchen Einfluss er mit seiner Reichweite habe.

MontanaBlack soll den berüchtigten Copyright-Strike eingesetzt haben

So entwickelte sich die Situation: Auf X entstand schnell eine Diskussion darüber, wer von den beiden Streamern im Recht sei.

drecksuser betonte, er wolle seine Aktionen nicht schönreden, die seien nicht in Ordnung gewesen. MontanaBlack sei allerdings Mitte 30, der hätte doch sicher Besseres zu tun, als „mit 20.000 Leuten über irgendeinen Typen im Internet zu lachen“, so der 23-Jährige (via twitter.com).

MontanaBlack äußerte sich auf X nicht zu der Situation, scheint jedoch anders reagiert zu haben. Denn statt dem Clip ist mittlerweile nur noch die Meldung zu sehen, dass das Video nach einer Meldung durch den Copyright-Eigentümer entfernt worden sei.

Offenbar hat er also einen sogenannten DMCA- oder Copyright-Strike veranlasst. Das ist unter Streamern verpönt, denn jeder weiß, wie ärgerlich es ist, wenn Inhalte entfernt werden. Wiederholte Strikes können auch zu Account-Sperren führen, womit Content Creator wichtige Einnahmequellen verlieren.

decksuser teilte zudem einen Screenshot von der E-Mail, mit der er über die Entfernung benachrichtigt wurde, auf X. Diese wurde von Sebastian Kluge unterzeichnet, der auch im Highlight-Kanal von MontanaBlack auf YouTube im Impressum geführt wird.

Es erscheint also naheliegend, dass der Strike zumindest vom „Team MontanaBlack“ ausging, inwiefern der Streamer selbst involviert war, ist allerdings unklar.

Einen Reupload des Clips haben wir euch hier eingebunden:

Wie wird das diskutiert? Während viele Fans von MontanaBlack zu „ihrem“ Streamer halten, sehen einige X-Nutzer das Verhalten kritisch. So hätte sich MontanaBlack ohne die Abos und Spenden auf Twitch wohl auch nicht so ein Vermögen aufbauen können (via twitter.com). Tatsächlich war MontanaBlack schon für seine Teilnahme an sogenannten „Bettel-Streams“ auf TikTok kritisiert worden.

Ein Nutzer verweist auf die schwierige Vergangenheit des 35-Jährigen und schreib: „Der Kerl hat so vergessen, wo er herkommt.“

MontanaBlack geht offen damit um, in seiner Jugend in Beschaffungskriminalität verwickelt gewesen zu sein und sogar seine Großeltern bestohlen zu haben. Das bezeichnete er später als seinen wohl größten Fehler.

Eigentlich müsste MontanaBlack die Position von drecksuser gut nachvollziehen können, denn er fühlt sich aktuell ebenfalls ungerecht behandelt. Der Streamer hat den Eindruck, in Clip-Zusammenschnitten schlecht wegzukommen und glaubt, das sei was Persönliches.

