5 MMOs und Online-Spiele, die wir im Mai 2021 empfehlen

Im Mai 2021 startet ein komplett neues Online-Spiel und zudem veranstalten einige MMORPGs ihre Beta. Wir von MeinMMO stellen euch wieder 5 MMOs und Online-Spiele für den Mai vor und geben am Ende des Artikels einen Ausblick auf den kommenden Monat Juni.

Was sind das für Spiele? Die ausgewählten Spiele sind Multiplayer-Games, die ihr zusammen mit Freunden oder wildfremden Spielern im Internet erleben könnt. Jeder ausgewählte Titel feiert wahlweise seinen Release, bekommt im Monat Mai ein größeres Update oder bietet anderweitig eine Besonderheit, weswegen sich das Reinschauen in diesem Monat lohnt.

Die ausgewählten Titel auf den folgenden Seiten haben wir bunt gemischt und die Reihenfolge spiegelt keine Wertung wider. Auf der letzten Seite gibt es zudem einen kleinen Ausblick, was noch im Januar passiert.

Hood: Outlaws and Legends – Release

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Sumo Digital | Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S | Release-Datum: 10. Mai 2021 | Bezahlmodell: Buy2Play

Was ist das für ein Spiel? Hood: Outlaws and Legends ist ein PvEvP-Spiel. Zwei Teams mit je 4 Spielern versuchen einen Schatz zu plündern und dabei müssen sie NPCs, aber auch die andere Spielergruppe ausschalten.

Eine Runde läuft dabei wie folgt ab:

Ihr müsst den Schlüssel zu einer Schatztruhe stehlen. Doch dieser Schlüssel befindet sich im Besitz eines Sheriffs, der sehr stark ist und euch mit einem Schlag ausschalten kann

Habt ihr den Schlüssel, dann müsst ihr in die Festung einbrechen und die Schatztruhe finden. Die befindet sich jedoch in jedem Match an einem anderen Ort

Zu guter Letzt müsst ihr aus der Festung wieder entkommen und dürft dabei den Schatz nicht an den Sheriff mit seinen Schergen oder die gegnerische Spielergruppe verlieren

Im Fokus jeder Runde stehen die richtige Taktik und auch Stealth, denn wer nicht entdeckt wird, hat es deutlich einfacher. Dazu können die Teams im Voice-Chat kommunizieren oder Zeichen und Markierungen auf der Map nutzen.

Hood: Outlaws and Legends bietet zum Start 4 Klassen. Spielerisch erinnert es an eine Mischung aus For Honor und Assassin’s Creed. Zu dem Schluss kommen auch unsere Kollegen von der GamePro bei der Vorstellung des Spiels (via GamePro).

Das sind die Highlights von Hood: Outlaws and Legends

Das Action-Game möchten vor allem für viel Wiederspielwert und Abwechslung sorgen. Darum haben sich die Entwickler einige interessante Mechaniken einfallen lassen, wie uns im Interview erzählt wurde:

Es gibt zum Start 5 unterschiedliche Maps und es sind bereits neue Karten in Planung

Es gibt auf jeder Karte zufällige Faktoren, die sich in jedem Match ändern, darunter die Wege des Sheriffs, die KI-Patrouillen, die Standorte für Respawns und die Position vom Schatz selbst

Es gibt schon jetzt eine Roadmap für das gesamte Jahr, darunter neue Charaktere, Events und “Major Gameplay Additions”

Ein weiteres Highlight von Hood ist außerdem die Art, wie ihr am Ende mit der Belohnung eines Matches umgeht. So könnt ihr eure Beute spenden und damit dem Volk helfen, wodurch euer Unterschlupf wächst und ihr zukünftig mehr Gegenstände im Shop kaufen könnt. Auf der anderen Seite könnt ihr die Belohnung behalten, um so überhaupt im Shop einkaufen zu können.

Darum solltet ihr Hood im Mai spielen

Hood: Outlaws and Legends feiert seinen Release am 10. Mai. Wer also Lust auf ein neues PvEvP-Spiel hat, in dem es actionreich zugeht, der sollte den Tag im Blick behalten, um wahlweise selbst zu spielen oder sich einen Eindruck in Videos und Livestreams zu machen.

Das neue Spiel spricht vor allem Fans von Mittelalter-Action an, wie etwa For Honor oder Assassin’s Creed, und die Lust auf Koop und PvP haben. Jedes Match soll durch zufällige Faktoren und durch das gegnerische Team immer etwas anders verlaufen, was sehr interessant klingt.

