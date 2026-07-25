Eines der besten MMORPGs der letzten Jahre lässt Drachenfeuer auf alle PvE-Fans los

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten Drachen in Albion Online, schummelnde GMs in WoW, der Release-Termin von Aion 2 und mehr Infos zur Lore von Guild Wars 3.

Highlights der Woche:

Was ist sonst noch passiert? Aion 2 hat einen Release-Termin! Zudem gab es diese Woche konkrete Infos zu den Unterstützerpaketen und der Early-Access-Phase. Außerdem haben die Entwickler von NCSoft über eine geplante Konsolen-Version gesprochen und verraten, wie viele der aktiven Spieler in Südkorea ein Abo abgeschlossen haben. Spoiler: Aion 2 ist nicht wirklich Free2Play.

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Das passierte bei den großen MMORPGs:

Um das beste Genre der Welt dreht sich auch alles auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Dort ist zuletzt beispielsweise ein Video live gegangen, in dem wir euch 8 Hoffnungsträger des Genres vorstellen:

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Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Die Macher von RuneScape wollen World of Warcraft bis 2031 vom Thron stoßen und klingen dabei so größenwahnsinnig, dass man ihnen glauben könnte.

Für Herr der Ringe Online ist am 22. Juli Update 49 erschienen, mit der Angmarim-Zauberin als neue Klasse für das Monsterspiel. Die Patch Notes findet ihr auf lotro.com.

Das MMORPG Ni No Kuni Cross Worlds hat am 23. Juli 2026 eine Art Neustart gefeiert – ohne das alte Krypto/Blockchain-Modell, dafür mit einer neuen Abenteuerreise, die den Einstieg erleichtern soll. Wer auf PC oder Mobile mal reinschauen will, kann das auf ninokuni.netmarble.com tun.

Das nächste Update von Albion Online (einem der ganz wenigen erfolgreichen MMORPGs der vergangenen 10 Jahre) hört auf den Namen Drachenfeuer und erscheint am 31. August 2026. Mit dabei: die namensgebenden Drachen, die Uralten Lande und neue Belohnungen. Für Fans knackiger PvE-Herausforderungen könnte das ein fantastisches Update werden. Mehr Details erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite von Albion Online. Und hier der Trailer:

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Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Über 60 Jahre MMORPGs: Wir blicken auf die Anfänge, Premieren, Höhepunkte und Niederlagen