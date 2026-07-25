Eines der besten MMORPGs der letzten Jahre lässt Drachenfeuer auf alle PvE-Fans los

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten Drachen in Albion Online, schummelnde GMs in WoW, der Release-Termin von Aion 2 und mehr Infos zur Lore von Guild Wars 3.
Highlights der Woche:
- Der letzte große Patch von World of Warcraft Midnight wurde geleakt – von Blizzard selbst. Ein Klassiker.
- Es gibt noch Game Master in World of Warcraft. Aber die betrügen für ihre Freunde. Unangenehm, wenn es auffällt. Doppelt unangenehm, wenn man dadurch seinen Job verliert. Jetzt hat Blizzard mit einem Vertrauensproblem zu kämpfen.
- World of Warcraft streicht einen Spielmodus komplett. Eine Bankrotterklärung, findet MeinMMO-Dämon Cortyn.
- An diesem Wochenende findet in Berlin das Fan Festival 2026 für Final Fantasy XIV statt. Wir rechnen mit spannenden Neuigkeiten für die neue Erweiterung des MMORPGs. Kollege Alex ist für euch vor Ort, um den Entwicklern nach den Ankündigungen die Fragen zu stellen, die noch nicht beantwortet worden sind. Das Programm für den Stream findet ihr auf dem offiziellen Lodestone.
Was ist sonst noch passiert? Aion 2 hat einen Release-Termin! Zudem gab es diese Woche konkrete Infos zu den Unterstützerpaketen und der Early-Access-Phase. Außerdem haben die Entwickler von NCSoft über eine geplante Konsolen-Version gesprochen und verraten, wie viele der aktiven Spieler in Südkorea ein Abo abgeschlossen haben. Spoiler: Aion 2 ist nicht wirklich Free2Play.
Elder Scrolls Online deaktiviert einen Kronen-Store, der andere bleibt
Das passierte bei den großen MMORPGs:
- Das nächste Remix-Event von World of Warcraft ist schon in der Mache. Auf ein anderes Event werden wir wohl noch eine Weile warten müssen.
- Manchmal reicht schon ein Detail, um Misserfolg in World of Warcraft zu erleben. Sogar ein kleines Komma kann für Chaos sorgen.
- Gute Gegenstände in World of Warcraft herstellen, das geht leicht über Berufe. Aber leider sind die Berufe eben alles andere als leicht zu verstehen. Viele Spieler versuchen es daher gar nicht erst.
- Kostenlose Housing-Items in World of Warcraft gehen immer. Wir zeigen euch, wie ihr 3 davon ganz schnell abgreift.
- Im offiziellen Forum von ESO gab Community Manager ZOS_Kevin bekannt, dass man auf der Webseite des MMORPGs den Kronen-Store entfernt hat. Man kann dort weiterhin Kronen kaufen, doch wer im Shop mit diesen Käufe tätigen will, muss in Zukunft im Spiel einloggen. Außerdem möchte man die regelmäßigen Showcase-Artikel für den Kronen-Store anpassen und die Angebote im Shop zukünftig auf andere Weise anpreisen.
- Am 30. Juli erscheint Erzboss Ramus in Throne and Liberty. Der reitet auf einem beeindruckenden Drachen in den Kampf. Infos zu den Phasen und Belohnungen findet ihr auf playthroneandliberty.com.
Um das beste Genre der Welt dreht sich auch alles auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Dort ist zuletzt beispielsweise ein Video live gegangen, in dem wir euch 8 Hoffnungsträger des Genres vorstellen:
Das passierte bei den kleinen MMORPGs:
- Die Macher von RuneScape wollen World of Warcraft bis 2031 vom Thron stoßen und klingen dabei so größenwahnsinnig, dass man ihnen glauben könnte.
- Für Herr der Ringe Online ist am 22. Juli Update 49 erschienen, mit der Angmarim-Zauberin als neue Klasse für das Monsterspiel. Die Patch Notes findet ihr auf lotro.com.
- Das MMORPG Ni No Kuni Cross Worlds hat am 23. Juli 2026 eine Art Neustart gefeiert – ohne das alte Krypto/Blockchain-Modell, dafür mit einer neuen Abenteuerreise, die den Einstieg erleichtern soll. Wer auf PC oder Mobile mal reinschauen will, kann das auf ninokuni.netmarble.com tun.
- Das nächste Update von Albion Online (einem der ganz wenigen erfolgreichen MMORPGs der vergangenen 10 Jahre) hört auf den Namen Drachenfeuer und erscheint am 31. August 2026. Mit dabei: die namensgebenden Drachen, die Uralten Lande und neue Belohnungen. Für Fans knackiger PvE-Herausforderungen könnte das ein fantastisches Update werden. Mehr Details erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite von Albion Online. Und hier der Trailer:
Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:
- Worum geht’s in Guild Wars 3 und warum schlüpfen wir in die Rolle der Vaelwächter? MeinMMO fasst euch zusammen, was zur Story und Lore bekannt ist und was das für die Magie und das Skill-System bedeuten könnte.
- Das klassenbasierte MMORPG SpiritVale ist auf Steam in den Early Access gestartet und konnte zeitweise so viele Spieler auf die Server locken, dass sogar die etablierte Konkurrenz alt aussieht.
- Im jüngsten Entwickler-Update zu Stars Reach sprachen Raph Koster und Co. über den aktuellen Status des MMOs und was noch fehlt, um den Early Access auf Steam zu starten.
- Das Free2Play-MMORPG Clash of Adventurers lädt auf Steam gerade zum Playtest ein. Das Spiel setzt auf Unreal Engine 5 und jede Klasse soll nur eine Rolle (Tank, Heiler, Schadensausteiler) übernehmen können. Das Zusammenspiel in Gruppen ist daher essenziell.
Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.
Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Über 60 Jahre MMORPGs: Wir blicken auf die Anfänge, Premieren, Höhepunkte und Niederlagen
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