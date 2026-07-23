WoW: So greift ihr 3 schicke Housing-Items ab, die es gerade für lau gibt

Kostenlose Housing-Items in World of Warcraft gehen immer. Wir zeigen euch, wie ihr 3 davon ganz schnell abgreift.

World of Warcraft veranstaltet seit einigen Monaten eine Menge Promotions mit verschiedenen Unternehmen, bei denen man vor allem Housing-Gegenstände erhalten kann. Gleich drei davon gibt es bei einer Partnerschaft mit Pinterest. Der Clou: Ihr braucht dafür gar keinen eigenen Pinterest-Account und müsst nicht einmal eure Daten preisgeben.

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Was sind das für Items? Die folgenden 3 Items könnt ihr ergattern:

Preserved Gift of Gilneas : Eine Rose, die unter einer kleinen Glaskuppel auf ewig präserviert wurde.

: Eine Rose, die unter einer kleinen Glaskuppel auf ewig präserviert wurde. Bluebird’s Golden Cage : Ein kleiner Vogel in einem goldenen Käfig, der euren Räumen leises Vogelgezwitscher hinzufügt.

: Ein kleiner Vogel in einem goldenen Käfig, der euren Räumen leises Vogelgezwitscher hinzufügt. Backbord and Hoop Playset: Ein Basketball-Set, damit eure Besucher (oder Haustiere) sich nicht langweilen.

Wie bekommt man die Gegenstände? Dafür müsst ihr die Seite craftyourworldpromo.com öffnen. Hier müsst ihr ein kleines Formular ausfüllen.

Wichtig: Ihr müsst dort weder euren richtigen Namen noch eine echte E-Mail-Adresse angeben, ihr könnt euch einfach etwas ausdenken.

Anschließend drückt ihr bei „Item Password“ auf das kleine Plus-Symbol, um weitere Zeilen hinzuzufügen, bis ihr 3 Zeilen habt. Tragt in die Zeilen dann diese Begriffe ein:

Kalimdor Collage

Horde Board

Azeroth Inspiration

Akzeptiert die Bedingungen und klickt auf „Submit Code“.

Auf der nächsten Seite müsst ihr dann nur noch auf den Button „Claim“ klicken. Daraufhin werden eure Codes generiert. Die könnt ihr dann in der Battle.net-App ganz einfach einlösen. Wählt dazu in der App oben rechts euren Profilnamen an und klickt im erscheinenden Menü auf „Code einlösen“ („Redeem Code“). Schon erscheint das entsprechende Fenster, wo ihr die Codes eingeben könnt.

Anschließend werden die Housing-Items eurem Account sofort hinzugefügt, sodass ihr sie in den Spieler-Behausungen verwenden könnt. Wenn ihr weitere Exemplare der einzelnen Gegenstände haben wollt, könnt ihr diese beim NPC Dennia Silberzunge in Silbermond für einen geringen Goldbetrag kaufen.

Damit ist diese Promo deutlich simpler und leichter umzusetzen als eine andere – denn die von Pringles in Deutschland ist krachend gescheitert.