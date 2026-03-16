WoW hat ein Deutschland-exklusives Mount – Aktion scheitert, Reittiere schon jetzt auf eBay

Es könnte die sonderbares Promotion-Aktion von World of Warcraft aller Zeiten sein. Denn mit einer Mount-Verteilung verdienen einige gerade viele Hunderte Euro.

World of Warcraft rührt ordentlich die Werbetrommel und das überall auf der Welt. In vielen Ländern gibt es irgendwelche Promo-Aktionen mit verschiedenen Firmen – auch in Deutschland. Hier hat man Pringles als Werbepartner und sich eine besondere Idee einfallen lassen. Fans müssen in der realen Welt (Ihh, ich weiß) eine Litfaßäule finden, diese mit dem Handy scannen und dann ein Quiz abschließen.

Das Problem: Schon vor dem offiziellen Start der Aktion werden die Codes vergeben und jetzt zum teuren Preis verkauft.

Deutlich zuverlässiger bekommt ihr dieses Mount:

Was war das für eine Aktion? Wer das Reittier „Thunder-Ridged Elekk“ haben will, muss das eigene Haus verlassen und durch die Stadt schlendern – nämlich durch Hamburg, Bremen, Berlin, Frankfurt, Leipzig oder München. Dort kann man Litfaßsäulen mit Pringles-Werbung und einer ziemlich großen Xal’atath entdecken. Wer den QR-Code auf der Säule scannt, wird auf eine Webseite weitergeleitet und muss dort 10 Fragen beantworten, um anschließend das Reittier zu erhalten.

Der Haken: Eigentlich sollte die Aktion erst am 17. März, also morgen, starten. Doch in einer Stadt konnte man die Säule bereits früher entdecken und bereits auf das Quiz und den Code zugreifen.

Das Thunder-Ridged Elekk gibt es nur für 3.000 Leute – viele von denen werden Geld ausgeben.

Gegenwärtig funktioniert die Seite pringleswow.com nicht mehr, man kann sich mit der eigenen Mail nicht registrieren und bekommt eine Fehlermeldung.

Was war die Folge davon? Nachdem die ersten Leute den Link gefunden hatten, sicherten sich viele die Codes für ihre Reittiere. Allerdings wurden diese Codes dann nicht eingelöst, sondern online zum Verkauf angeboten – wie etwa auf eBay. Hier wurden und werden die Reittiere für Preise zwischen 100 € und 500 € angeboten. Ein lukratives Geschäft und der Preis könnte sogar noch steigen, wenn das Angebot tatsächlich auf 3.000 Codes limitiert bleibt.

Es wäre aber auch denkbar, dass das Reittier zu einem späteren Zeitpunkt etwa im Handelsposten von WoW landet – denn viele Promotion-Gegenstände der Vergangenheit sind dort bereits untergekommen.

“Das hat niemand gemacht, der mit dem Entwicklerteam zu tun hat”

So sieht das die Community: Im Subreddit von WoW reagiert man äußert zynisch und negativ auf die ganze Aktion, vor allem jetzt, wo die Preise der Mounts auf eBay aufgetaucht sind:

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Einige der Kommentare lesen sich entsprechend schlecht gelaunt und wundern sich darüber, dass die Aktion überhaupt so geplant werden konnte:

Ich bin noch immer perplex, wie absurd diese Promotion war. 5 Städte oder so, aber eine fängt ne halbe Woche früher an als die anderen. – HumbleCream

– HumbleCream Diese Promo wurde zu 100 % von jemandem gemacht, der komplett vom Spiel losgelöst ist. Irgendwer aus der Führungsebene oder so. Es besteht absolut keine Chance, dass irgendjemand, der auch nur in der Nähe des Entwicklerteams ist, lediglich 3.000 Codes für eine physische Aktion erschafft, die länger als eine Woche läuft. – KoriJenkins

– KoriJenkins Sie haben es vielleicht vermasselt und es auf 3.000 begrenzt, aber ihr seid einfach nur dumm, wenn ihr dafür 150 € oder mehr bezahlt. ES IST NUR EIN MOUNT. Es gibt ungefähr 1.200 andere, die ihr sammeln könnt. – DanThePaladin

Cortyn meint: Ehrlich gesagt finde ich es schwer nachvollziehbar, dass World of Warcraft eine Promotion-Aktion mit Pringles im deutschsprachigen Raum macht und dann als mögliche Belohnung nur 3.000 Codes zur Verfügung stellt – die dann auch noch nicht irgendwie an den Account gebunden sind, sondern einfach weitergegeben und damit verkauft werden können. Das wirkt äußerst undurchdacht und erweckt den Eindruck, als wisse man nicht, wie groß die Community von World of Warcraft ist und wie groß das Interesse an InGame-Belohnungen, besonders in Form von Reittieren, ist.

Man kann nur hoffen, dass die Aktion in den nächsten Tagen noch irgendwie abgewandelt wird, denn sonst wird das „Thunder Ridged Elekk“ zu einem der seltensten und teuersten Reittiere in der Geschichte von World of Warcraft. Und es ist nicht im Besitz von WoW-Fans, sondern von Leuten, die damit richtig Cash machen wollen.

Das könnte dieses Elekk zu einem der teuerste Reittiere in der Geschichte von World of Warcraft machen.