Das Vertrauen in WoW ist gebrochen und es gibt nur eine Lösung

Ein einzelner Game Master in World of Warcraft hat das Vertrauen in ein ganzes System zerstört. Der Schaden ist kaum zu beheben.

Höher, schneller, weiter. Immer besser werden. Das ist für viele eine Motivation, um World of Warcraft zu spielen. Man will den eigenen Charakter gut ausrüsten, den Spielstil perfektionieren und eine gute Wertung in „Mythisch+“ ergattern, um sich an anderen zu messen. Doch weil ein Game Master geschummelt hat, steht nun das ganze System auf Messers Schneide.

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Was ist vorgefallen? Gestern stellte sich heraus, dass mindestens ein Game Master sich in die „Mythisch+“-Besuche eingemischt hatte. Ein paar der Spieler waren offenbar mit einem Game Master befreundet, der die ganze Zeit über „unsichtbar“ im Dungeon zugeschaut hat. Als ersichtlich wurde, dass die Gruppe den Dungeon nicht innerhalb des Zeitlimits abschließen würde, hat der Game Master dann eingegriffen, indem er einen Todes-Zauber benutzte, der erst einen Boss und später noch einen Trash-Mob bezwang. So konnte der Dungeon auf der Stufe +23 noch innerhalb des Zeitlimits absolviert werden.

Aufgeflogen ist das nur, weil einer der Spieler der Gruppe, der Tank, den man über die Gruppensuche gefunden hat, die Log-Dateien des Dungeons aufgezeichnet und hochgeladen hat. Darin war die verdächtige Fähigkeit zu sehen.

Der Vorwurf lautet nun: Game Master könnten immer mal wieder Freunden, Bekannten oder Streamerinnen und Streamern helfen, weil viele Dungeons „im Verborgenen“ abgeschlossen werden – also ohne, dass der genaue Ablauf des Dungeons protokolliert wird.

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Nur offene Log-Dateien können Gewissheit bringen

Warum ist das wichtig? Mythisch+ ist ein kompetitiver Spielinhalt, in dem es um erbrachte Leistung geht. Es gibt Ranglisten und die besten Spielerinnen und Spieler werden mit besonderen Belohnungen zum Ende einer Saison geehrt. Wenn Game Master in dieses System eingreifen und jemandem einen unfairen Vorteil verschaffen, dann ist das nicht einfach nur „ein bisschen Wertung erschummelt, die keinen stört“ – sondern ein starker Eingriff in die Integrität eines Wettbewerbs. Das ist fast so absurd, als würde ein Präsident eines Landes eine rote Karte beim Fußball zurücknehmen lassen.

Denn jetzt ist die Saat des Zweifels gesät. Nachdem einmal ein solcher Vorfall auf frischer Tat ertappt wurde, denken sich viele: Ist das bei anderen Streamern und Profis auch so? Kennen die auch einen Game Master, der ihnen einfach hilft? Passiert das vielleicht Dutzend- oder gar Hundertfach in jeder Saison?

Wie kann Blizzard die Situation retten? Im Grunde gibt es nur eine einzige Möglichkeit: Sämtliche Dungeons müssen künftig mitgeloggt werden oder zumindest alle Dungeons in den obersten 10 %. Ob Blizzard dafür eine eigene Seite zur Verfügung stellt oder sich mit Seiten wie Warcraft-Logs zusammentut, ist dabei egal – doch im Endgame muss für alle klar nachvollziehbar sein, ob ein Durchlauf auf faire Weise beendet wurde oder ob ein Game Master hier eingegriffen und geholfen hat.

Das einzige Positive, was man aus dieser Sache wohl mitnehmen kann: Wir haben nun einen handfesten Beweis, dass es noch reale Game Master gibt. Nur hätten wir uns diese Erkenntnis vielleicht auf anderem Wege gewünscht.

Cortyn meint: Egal, ob das ein Einzelfall ist oder nicht, das Vertrauen in das System ist in der Community erschüttert. Vor allem wissen viele, dass gerade Streamer und Mitglieder aus Profi-Gilden häufig jemanden kennen, der jemanden kennt, der bei Blizzard arbeitet – was in vielen Fällen eben kein blöder Spruch, sondern die Wahrheit ist. Dass es dabei ein paar schwarze Schafe geben wird, liegt in der Natur der Sachen selbst, die gibt es eben überall. Doch um genau diese Vorwürfe zu vermeiden, ist eine Offenlegung der Log-Dateien für alle hochstufigen Mythisch-Besuche wohl Pflicht.

Wie steht ihr zu dieser Sache? Muss Blizzard hier eine dauerhafte Lösung finden, damit es in Zukunft wieder Vertrauen in das System gibt? Oder seid ihr der Ansicht, dass das alles ja gar nicht so schlimm ist und eben nur ein Einzelfall, den man nicht übertrieben behandeln sollte?

Gerade gibt es ohnehin ein paar ärgerliche Meldungen für Blizzard und WoW – denn man hat aus Versehen das Ende von Midnight geleakt.

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