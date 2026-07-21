Ja, WoW hat wirklich gerade das Ende von Midnight geleakt

Der letzte große Patch von World of Warcraft Midnight wurde geleakt – von Blizzard selbst. Ein Klassiker.

Es ist eine Geschichte, bei der man sofort denkt: „Typisch Blizzard.“ Denn in den kommenden Patch 12.1 Fluch von Ula’tek hat sich ein kleines Detail geschmuggelt, das uns bereits den finalen Patch von Midnight spoilert. Es ist ein weiterer Leak, der durch Blizzard selbst ausgelöst wurde.

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Was wurde geleakt? Obwohl auf dem PTR aktuell der kommende Patch 12.1 getestet wird, hat sich in die Spieldaten bereits ein Detail aus dem nächsten großen Update, Patch 12.2, geschummelt.

Es wurden die Informationen zu einer neuen Ruhm-Fraktion entdeckt, die „Radiant Core“, also „Strahlender Kern“.

Dazu ist auch ein Icon bereits bekannt geworden: Das Icon zeigt einen blau-gelblichen Kristall, der eindeutig wie das Material Azerit aussieht – das Lebensblut des Planeten. Im Hintergrund lässt sich dazu Kristall erkennen, das stark nach Diamant aussieht.

Das Icon der Fraktion ist, zusammen mit dem Namen, bereits geleakt.

Was bedeutet das Icon und der Name? Die naheliegendste Erklärung ist, dass es sich bei dem „Strahlender Kern“ um eine Fraktion von Irdenen handelt, die von Azeroth in Diamant verwandelt wurde – die legendären „Thraegar“. Von denen haben wir bereits in The War Within gehört, als Magni für einen solchen Thraegar gehalten wurde.

Die Thraegar haben von Azeroth ihren freien Willen zurückbekommen, sodass sie nicht mehr an die Anweisungen der Titanen gebunden sind. Seither arbeiten sie daran, Azeroth aus ihrem Gefängnis der Titanen zu befreien.

Der YouTuber Bellular geht auf diesen Fund in seinem neusten Video umfangreicher ein:

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Was passiert in Patch 12.2? Auch wenn wir die genaue Story noch nicht kennen, wissen wir durch den Leak des Strahlenden Kerns und die Beschreibung eines Cinematics aus Patch 12.1, dass Xal’atath auf dem Weg zum Weltenkern ist, wo auch der finale Patch spielen wird.

Orweyna vermutet, dass Xal’atath Azeroth nicht einfach verschlingen will, sondern „zu ihr werden will“ – also die Weltenseele im Grunde übernimmt und den Planeten damit erfüllt. Das würde sie zum mächtigsten Wesen im Kosmos machen. Das geht aus dem Datamining von wowhead hervor.

Was ist noch ungewiss? Auch wenn der Leak bereits verrät, an welchen Ort wir reisen werden und welche Gruppierung wir dort treffen, ist noch nicht vollkommen klar, wie die Ereignisse dort ausgehen werden.

Es wäre möglich, dass Xal’atath mit ihren Plänen Erfolg hat und selbst zur Weltenseele aufsteigt. Genau so gut ist es allerdings möglich, dass Azeroth in einem panischen, verstörten Zustand erwacht und damit beginnt, die ganze Welt reinigen zu wollen – einschließlich der Spielerinnen und Spieler. Es könnte das größte, weltverändernde Ereignis sein, das WoW jemals gesehen hat. Das würde sich auch mit einem weiteren Leak decken, der genau dieses Ende für Midnight vorausgesagt hat.