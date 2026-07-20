WoW: Spieler wird aus Gruppe gekickt, weil der Anführer kein Komma setzen kann

Manchmal reicht schon ein Detail, um Misserfolg in World of Warcraft zu erleben. Sogar ein kleines Komma kann für Chaos sorgen.

Der Besuch eines Dungeons in World of Warcraft kann an vielen Stellen scheitern. Mal pullt jemand aus Versehen einen falschen Mob, mal verliert der Tank die Aggro, mal ist der Heiler sich sicher, das „der Heal eigentlich durch war“ und mal stehen die DPS-Spieler in aller Seelenruhe im todbringenden Feuer. Doch auch etwas viel kleineres kann zum Scheitern führen: Ein fehlendes Komma.

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Was ist vorgefallen? Der Spieler Weak_Hedgehog2507 zeigte der Community einen Screenshot von der Diskussion mit seiner Gruppe. Der Timer beim Dungeon wurde dem Anschein nach nicht geschafft und die Gruppe diskutierte über die Fehler,. Der Schamane stellte feste, dass „die Kommunikation nicht gut gewesen sei“, woraufhin der Druide vollkommen unverständlich reagiert und der Auffassung ist: Seine Angaben waren doch klar.

Im Gespräch stellte sich dann heraus, dass der Druide eindeutig verlangt zu haben glaubt, dass „Lust“ aktiviert werden soll – das ist die Kurzform von „Bloodlust“, im Deutschen „Kampfrausch“. Einer der mächtigsten Stärkungseffekte, die es im Spiel gibt und der nur alle 10 Minuten aktiviert werden kann.

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Während des entsprechenden Bosskampfes fragte einer der Spieler wohl, ob man Kampfrausch für den nächsten Boss aufsparen soll. Die Reaktion des Druiden war:

„no lust this boss“

Eine Ansage, die zu merklicher Verwirrung führte.

Gruppe versteht es falsch, weil sie Grammatik beachtet

Sowohl der Schamane als auch der Rufer entschieden sich dazu, keinen Kampfrausch zu aktivieren. Immerhin ist die direkte Lesart der Ansage: „Kein Kampfrausch bei diesem Boss“.

Das Ende vom Lied: Ein kleines Komma hätte die Anweisung klar gemacht. Denn dann wäre es „no, lust this boss“ gewesen und es gäbe überhaupt keine Verständnisprobleme.

Der Druide war davon allerdings nicht begeistert und beschwerte sich, dass man „Zeichensetzung während eines Keys“ erwarte und kickte die Person anschließend.

So fallen die Reaktionen aus: Im Subreddit von WoW amüsiert man sich über den Vorfall köstlich. Es ist eine Erfahrung, die viele schon ähnlich gemacht haben, wenn der Leiter einer Gruppe glaubt, im Recht zu sein – es aber eben nicht ist. Entsprechend fallen auch die Kommentare aus:

„Öffnet die Schulen wieder. Die Leute beginnen schon, grundlegende Kommunikationsmechaniken zu verlernen.“ – Sykretts1919

„Und so etwas ist genau der Grund, warum manche Leute den Chat in WoW ganz ausgeschaltet haben.“ – flowerdragon2934

Dabei wird natürlich auch der Komma-Klassiker aus vielen Schulen eingestreut, der ohne Komma eine ganz sonderbare Bedeutung bekommt:

„Komm wir essen Oma!“ – pahbert

Auch wenn es in der Hitze eines stressigen „Mythisch+“-Dungeons manchmal gar nicht so einfach ist, noch etwas im Chat zu schreiben, kann eine klare Kommunikation doch Wunder bewirken. Dabei ist aber wichtig zu wissen, dass die Lese- und Schreib-Kompetenz bei den jüngeren Generationen deutlich abgenommen hat. Ein größeres, gesellschaftliches Phänomen, wie wir inzwischen wissen.