WoW entfernt einen Modus aus Midnight, gibt komplett auf

World of Warcraft streicht einen Spielmodus komplett. Eine Bankrotterklärung, findet MeinMMO-Dämon Cortyn.

Bis gestern Abend dachte ich mir eigentlich noch: Ach, wie schön. Du hast diesen Mittwoch ja gar kein Thema, um dich ein bisschen aufzuregen. Doch wie so oft kam es anders und Blizzard springt mit einer äußerst sonderbaren Ankündigung in den Weg und rudert dabei mit dem Armen: „Hier, ich! Schreib über mich!“

Ich kann natürlich nicht widerstehen. Denn der gestrichene Spielmodus in World of Warcraft hätte so gut sein können. Aber er war einfach nicht fertig. Und im nächsten Patch verschwindet er wieder, denn die Dekorationsduelle werden beerdigt.

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Decor Duel – Ein sicherer Sieg, komplett gegen die Wand gefahren

Die Geschichte der Dekorationsduelle ist wohl einer der Tiefpunkte der aktuellen WoW-Erweiterung Midnight. Als der Modus angekündigt wurde, war ich voller Vorfreude. Immerhin schien es eine Formel zu sein, die gar nicht scheitern kann. Overwatch hat vorgemacht, wie gut so ein Modus funktionieren kann. WoW hätte nichts anderes machen müssen, als die Stärken und das Gameplay zu kopieren und für das MMORPG leicht anzupassen. Es wäre ein „Easy Win“ gewesen.

Doch so kam es nicht.

Als die Dekorationsduelle mit Patch 12.0.5 live gingen, waren sie verbuggt und das teilweise bis zur Unspielbarkeit:

Versteckende konnten sich in Wänden oder außerhalb der Kartenbegrenzung aufhalten.

Jäger konnten mit „Humanoide aufspüren“ einfach alle Gegner auf der Karte sehen.

Wer am Ende gewinnt oder verliert ist komplett zufällig, da gefundene Charaktere oft doppelt oder dreifach zählen.

Die Belohnungen der NPCs gibt es bald bei anderen Händlern.

Doch das waren nur die Bugs. Es gab auch noch komplett fragwürdige Design-Entscheidungen, die im Widerspruch zu jeden Versteckspiel stehen:

Wer sich zu lange versteckt hat, ohne sich zu bewegen, bekam keine Belohnung mehr, denn er galt als afk. Bei einem Versteckspiel. Nur, um die Absurdität nochmal zu wiederholen: Wer sich zu gut versteckt, bekommt keine Belohnung. Famoses Konzept.

Dazu kommt, dass man sich beim Design der Umgebung offenbar auch keine großen Gedanken gemacht hat. Denn es gibt als Versteckmöglichkeiten mehrere schwebende Plattformen, die über eine Art Jumping-Puzzle erreichbar sind. Eines, bei dem man gerne mal abrutscht, ein wenig durch ein Objekt clippt oder anderweitig zurückgestoßen wird.

Wer sich da oben als Verstecker hinbegibt, ist nahezu sicher. Ja, es gibt eine Klasse der Sucher, die da hin springen kann, aber selbst das kostet Zeit und durch verschiedene Methoden kann der Versteckte einfach selbst wieder fliehen, warten bis der Sucher ihm hinab folgt und sich dann wieder hinauf porten. Das hat nichts mit gutem Spieldesign zu tun.

Doch auch da endet es noch nicht. Aufgrund all dieser doch eher unspaßigen Dinge, hat ein großer Teil der Community sich dann gedacht: Warum überhaupt Mühe geben? In unzähligen Partien war es „die Meta“ sich einfach nicht zu verstecken, sondern direkt vor dem Lager der Sucher in einer Reihe aufzustellen und sofort finden zu lassen, damit die Partie so schnell wie möglich vorbei ist. Auch das konnte Blizzard nicht in den Griff kriegen.

Die Fans waren sauer – der Spielmodus war zum Launch nichts.

Das Ende eines Modus, der nur ein paar Monate hielt

Das Ende vom Lied ist nun: Dekorationsduelle stirbt. Es verschwindet komplett, sobald Patch 12.1 live geht. Bis dahin gibt es noch die doppelte Währung und ein paar letzte Fehlerbehebungen.

Im Anschluss an diese Zeit ist der Modus Geschichte. Die Belohnungen werden auf andere Händler aufgeteilt, sodass man sie noch immer – vermutlich für Gold oder Leerenlichtmergel – bekommen kann.

Auf eine Weise kann ich es verstehen. Denn das Dekorationsduell ist unbeliebt. Die Wartezeiten für den Modus sind lang und länger geworden. Kaum jemand spielt das noch, denn Blizzard hat es nicht geschafft, den Modus spaßig zu gestalten.

Dass Blizzard jetzt im Nachhinein so tut, als wäre dieser Modus ja eh eine Art „temporäres Event“ gewesen, das jetzt einfach zu Ende geht, schrammt schon ganz knapp an einer offensichtlichen Lüge vorbei.

Die Wahrheit dürfte nämlich eine andere sein: Man hat Dekorationsduelle in einem unspielbaren Zustand veröffentlicht, schwerwiegende Probleme erst in Wochen und Monaten langsam behoben und dann bemerkt, dass es bereits zu spät war, den Karren noch aus dem Dreck zu ziehen. Weitere Entwicklungszeit in dem Modus wird als vergeudet angesehen, also entfernt man ihn schlicht.

Das Ganze sah für mich ein bisschen wie das Herzensprojekt einzelner Entwickler aus. Ich weiß nicht, ob die zu wenig Entwicklungszeit für das Feature bekommen haben oder aber schlicht nicht in der Lage waren, die auf dem Papier so simple Formel aus Overwatch oder anderen „Prop Hunt“-Spielen zu kopieren.

Doch dass man auch hier einfach wieder die Hände in die Luft wirft und den Modus gar nicht erst zu retten versucht, sondern direkt komplett einstampft, ist vor allem eines: Schade. Ein Ergebnis, das am Ende bei so vielen überhastet eingeführten Features von Midnight steht.