7 Geheimtipps auf Steam für MMO-Fans, die euch für wenig Geld durch den Sommer bringen

Sucht ihr auf Steam auch gerade nach einem neuen MMO, das für kleines Geld spaßige Wochen und Monate verspricht? MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz hat ein paar aktuelle Empfehlungen für euch, die normal nur selten auf irgendwelchen Listen auftauchen.
Wenn es um die aktuell besten MMOs und MMORPGs geht, dann tauchen auf den Listen seit einer gefühlten Ewigkeit Jahr für Jahr dieselben Spiele auf. Klar, Final Fantasy XIV, WoW, Guild Wars 2, Elder Scrolls Online und Co. machen bis heute viel Spaß. Es fehlt aber auch an frischer Konkurrenz, die groß und ambitioniert genug ist, um das Genre mal wieder so richtig aufzurollen.
Dabei könnten wir sicherlich alle mal wieder ein neues Online-Rollenspiel vertragen, das uns für Wochen oder sogar Monate in seinen Bann zieht. Ob Aion 2 dieses Spiel werden kann, erfahren wir erst irgendwann im September. Bis dahin habe ich ein paar kleinere Empfehlungen für alle MMO-Fans, die normalerweise unter dem Radar fliegen, in ihrer Nische aber für kleines Geld durchaus begeistern können.
Wenn ihr weitere aktuelle Empfehlungen habt, haut sie gern in die Kommentare! Hier die Inhaltsangabe, über die ihr direkt zu den einzelnen Spielen springen könnt:
- Farever – Buntes Online-Action-RPG mit viel Potenzial
- Erenshor – Das perfekte „MMORPG“ für Einzelgänger
- Project: Gorgon – Nostalgische MMO-Erfahrung wie damals
- Fellowship – Wer Dungeons in MMOs liebt, muss diese Koop-Gaudi spielen
- Eterspire – Free2Play-MMORPG mit Oldschool-Charme
- Equinox: Homecoming – Die etwas andere MMO-Erfahrung für Fans von Pferden und Mystery
- SpiritVale – Wer auf ein neues, gutes Ragnarök Online wartet, wird hier fündig
Farever – Buntes Online-Action-RPG mit viel Potenzial
Die wichtigsten Eckdaten:
- Genre: Online-Multiplayer-Action-RPG mit Open-World
- Entwickler: Shiro Games
- Preis: 19,99 Euro (aktuell 15,99 Euro, dank Sale bis zum 29. Juli 2026)
- Release/Status: Early Access, gestartet am 6. Mai 2026
- Produktseite auf Steam
Was zeichnet das Spiel aus? Das MMO Lite von Shiro Games wirkt mit seiner bunten Grafik, den actionreichen Kämpfen und dem Aufbau seiner Welt wie ein Mix aus Valheim, Guild Wars 2 und Wildstar. Ein großer Fokus liegt auf der Erkundung der Spielwelt (etwa mit einem Gleiter), die enorm durch die hohe Sichtweite des Spiels sowie die überall verborgenen Schätze oder Aktivitäten profitiert.
Wenn ihr auf einem Hügel steht und auf eine weite Ebene herabblickt, seht ihr mit großer Wahrscheinlichkeit diverse andere Spieler, die ebenfalls gerade diese Region erkunden. Aufgrund der vielen, recht kleinen Layer, in die sich der Server unterteilt, wird es jedoch nie „Massively“, ihr trefft also nie auf eine wirklich große Zahl von Spielern. Auch Raids und wichtige Sozial-Features wie Gilden oder ein Auktionshaus gibt es (noch) nicht.
Dennoch kommt es immer wieder zu MMO-Erfahrungen, etwa durch besondere Events in der Welt. Auch die abwechslungsreichen Dungeons machen Laune. Und noch viel mehr Inhalte dieser Art sollen laut der Roadmap bis zum finalen Launch noch kommen.
Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass Farever noch nicht fertig ist. Es fehlen noch einige wichtige Inhalte und es gibt hier und da noch kleinere Baustellen wie die Performance. Dennoch macht Farever schon jetzt sehr viel Spaß. Die zu 75 Prozent positiven Rezensionen auf Steam unterstreichen das: Neues Spiel auf Steam mischt Valheim mit Guild Wars 2, kommt von den Machern von Wartales
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Kommentare
Erenshor, euer Ernst?? Schon mal die Grafik angeschaut, die ist ja noch hässlicher als die von Valheim, nö danke; Entwickler die sich so überhaupt keine MÜhe geben mit Grafik, unterstütze ich nicht.
Musst du auch nicht, wenn dir die reine Grafikpracht so wichtig ist. Die starken Bewertungen auf Steam zeigen, dass manch einer andere Prioritäten setzt.