7 Geheimtipps auf Steam für MMO-Fans, die euch für wenig Geld durch den Sommer bringen

Sucht ihr auf Steam auch gerade nach einem neuen MMO, das für kleines Geld spaßige Wochen und Monate verspricht? MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz hat ein paar aktuelle Empfehlungen für euch, die normal nur selten auf irgendwelchen Listen auftauchen.

Wenn es um die aktuell besten MMOs und MMORPGs geht, dann tauchen auf den Listen seit einer gefühlten Ewigkeit Jahr für Jahr dieselben Spiele auf. Klar, Final Fantasy XIV, WoW, Guild Wars 2, Elder Scrolls Online und Co. machen bis heute viel Spaß. Es fehlt aber auch an frischer Konkurrenz, die groß und ambitioniert genug ist, um das Genre mal wieder so richtig aufzurollen.

Dabei könnten wir sicherlich alle mal wieder ein neues Online-Rollenspiel vertragen, das uns für Wochen oder sogar Monate in seinen Bann zieht. Ob Aion 2 dieses Spiel werden kann, erfahren wir erst irgendwann im September. Bis dahin habe ich ein paar kleinere Empfehlungen für alle MMO-Fans, die normalerweise unter dem Radar fliegen, in ihrer Nische aber für kleines Geld durchaus begeistern können.

Wer schreibt hier? Karsten Scholz ist der MMORPG-Experte von MeinMMO. Er befasst sich seit 17 Jahren fast täglich mit dem besten Genre der Welt. Den privaten Erstkontakt gab’s 2005. Seitdem hat er in verschiedenen Online-Rollenspielen mehrere Jahre Spielzeit angehäuft und fast jeden relevanten Genre-Vertreter der vergangenen knapp zwei Dekaden zumindest eine Weile gespielt.

Wenn ihr weitere aktuelle Empfehlungen habt, haut sie gern in die Kommentare! Hier die Inhaltsangabe, über die ihr direkt zu den einzelnen Spielen springen könnt:

Video starten Farever zeigt im Trailer nicht nur das Release-Date des MMORPGs sondern auch wie das Gameplay aussieht Autoplay

Farever – Buntes Online-Action-RPG mit viel Potenzial

Die wichtigsten Eckdaten:

Genre: Online-Multiplayer-Action-RPG mit Open-World

Entwickler: Shiro Games

Preis: 19,99 Euro (aktuell 15,99 Euro, dank Sale bis zum 29. Juli 2026)

Release/Status: Early Access, gestartet am 6. Mai 2026

Produktseite auf Steam

Was zeichnet das Spiel aus? Das MMO Lite von Shiro Games wirkt mit seiner bunten Grafik, den actionreichen Kämpfen und dem Aufbau seiner Welt wie ein Mix aus Valheim, Guild Wars 2 und Wildstar. Ein großer Fokus liegt auf der Erkundung der Spielwelt (etwa mit einem Gleiter), die enorm durch die hohe Sichtweite des Spiels sowie die überall verborgenen Schätze oder Aktivitäten profitiert.

Wenn ihr auf einem Hügel steht und auf eine weite Ebene herabblickt, seht ihr mit großer Wahrscheinlichkeit diverse andere Spieler, die ebenfalls gerade diese Region erkunden. Aufgrund der vielen, recht kleinen Layer, in die sich der Server unterteilt, wird es jedoch nie „Massively“, ihr trefft also nie auf eine wirklich große Zahl von Spielern. Auch Raids und wichtige Sozial-Features wie Gilden oder ein Auktionshaus gibt es (noch) nicht.

Dennoch kommt es immer wieder zu MMO-Erfahrungen, etwa durch besondere Events in der Welt. Auch die abwechslungsreichen Dungeons machen Laune. Und noch viel mehr Inhalte dieser Art sollen laut der Roadmap bis zum finalen Launch noch kommen.

Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass Farever noch nicht fertig ist. Es fehlen noch einige wichtige Inhalte und es gibt hier und da noch kleinere Baustellen wie die Performance. Dennoch macht Farever schon jetzt sehr viel Spaß. Die zu 75 Prozent positiven Rezensionen auf Steam unterstreichen das: Neues Spiel auf Steam mischt Valheim mit Guild Wars 2, kommt von den Machern von Wartales