WoW will neuen Remix bringen, aber das beste Event bleibt sehr selten

Das nächste Remix-Event von World of Warcraft ist schon in der Mache. Auf ein anderes Event werden wir wohl noch eine Weile warten müssen.

Zwei der erfolgreichsten Spielmodi in der jüngeren Vergangenheit von World of Warcraft waren wohl die beiden „Remix“-Events zu Mists of Pandaria und Legion. Zahllose Spielerinnen und Spieler haben hier ihre Charaktere gelevelt, sich Belohnungen erspielt und die alte Story noch einmal im Turbo-Modus mit eskalierender Charakter-Stärke erlebt.

Der Erfolg sorgte dafür, dass Blizzard noch weitere Remix-Events bringen will. Aber auch ein anderes, sehr beliebtes Event soll wiederkommen – aber eben nur selten.

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Woher kommen die Aussagen? In einem „Frage und Antwort“-Segment vom „Portal Room“-Discord-Server hat der Game Director von WoW, Ion Hazzikostas, einige Fragen aus der Community beantwortet. Dabei ging es auch um die Remix-Events und „Collector’s Bounty“.

In dem Interview erklärte Hazzikostas auch, dass die Spieler so schnell so viel Content haben wollen.

Remix kehrt zurück – Seltene Beute auch, aber eben selten

Was sind das für Events? Bei Remix handelt es sich um eine temporäre Neuauflage bestehender Erweiterungen. Sie erhalten eine handvoll neue Quests, neue Progression-Systeme und Bronze als Währung. Die kann dann überall verdient werden und für unzählige kosmetische Belohnungen ausgegeben werden, während der eigene Charakter nahezu unendlich stark werden kann.

„Collector’s Bounty“-Event hingegen ist ein Event, bei dem die Drop-Chance von Belohnungen drastisch erhöht wird. Seltene Transmogs oder Reittiere haben eine drastisch erhöhte Chance, aus entsprechenden Inhalten gewonnen zu werden.

Das Loot-Event wird zurückkehren. Nur wann?

Was hat Hazzikostas gesagt? Zu den Remix-Events sagte Hazzikostas, dass man von denen auf jeden Fall noch weitere bringen will. Die wären eine großartige Gelegenheit, um alte Erweiterungen noch einmal zu erleben und gleichzeitig eine neue Spielerfahrung zu liefern, die sich davon unterscheidet, einfach in Retail die alten Gebiete durchzuquesten.

Beim „Collector’s Bounty“ will man jedoch spärlicher sein. Das Event werde auf jeden Fall zurückkehren, allerdings wird es nicht häufig sein. Denn die Entwickler haben die Sorge, dass es sich sonst so anfühlt, als würde das Farmen von Transmog oder anderen Belohnungen außerhalb des Events gar keinen Sinn erfüllen. Es soll ein gelegentlicher, temporärer Bonus sein, aber nicht so häufig vorkommen, dass Spieler sich entscheiden würden, abseits des Events ihr Glück gar nicht mehr zu versuchen.

Welches Remix könnte kommen? Dazu hat Hazzikostas nichts gesagt. Naheliegend wäre aber ein Remix für Battle for Azeroth oder Shadowlands. Auch wenn beide Erweiterungen nicht die beliebtesten waren, haben sie eine Menge Endgame-Inhalte, die sich für die Remix-Formel nutzen lassen und besitzen zugleich einige der begehrtesten Cosmetics. Diese Erweiterungen im Turbo-Modus mit jeder Menge kosmetischer Belohnungen vor der Nase könnten ein voller Erfolg werden.

Cortyn meint: Für mich gehörten Remix und auch Collector’s Bounty zu den interessantesten Neuerungen in WoW der letzten Jahre. Auch wenn ich mir eine häufigere Rückkehr der Events wünschen würde, kann ich nachvollziehen, dass es den Rest von WoW entwerten würde, wenn es zu häufig auftauchen würde. Daher werde ich mich wohl gedulden und erst einmal versuchen, mit den aktuellen Inhalten überhaupt noch nachzukommen. Das sind inzwischen nämlich so viele, dass manch einer schon vom WoW-Burnout spricht.