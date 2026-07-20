Zu viel Content in WoW? Der Chef sagt, die Spieler wollen dieses Tempo

World of Warcraft haut immer mehr Content in kurzer Zeit raus, was manche stört. Doch der Game Director meint: Genau so wollen die Fans das.

World of Warcraft veröffentlicht gerade Inhalte ohne Ende. Alle 8 Wochen gibt es einen neuen Patch, die im Laufe der Zeit auch immer mehr Features nach Azeroth bringen. Mal sind es neue Borrowed-Power-Systeme, mal kleine Minispiele oder Nebenmissionen, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

Doch manchen geht das zu schnell. Der Game Director Ion Hazzikostas meint jedoch: Die Umfragen haben ergeben, dass die meisten Spieler das genau so wollen.

Warum moderne MMORPGs oft scheitern, haben uns alte Veteranen erklärt:

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Wo fand das Interview statt? Die Interview-Fragen stammten vom „Portal Room“ – das ist der offizielle WoW-Community-Discord, der vor allem für Neulinge geeignet ist. Hier wurden insgesamt 350 Fragen eingereicht, von denen zumindest ein Teil von Game Director Ion Hazzikostas beantwortet wurde. Das ganze Interview könnt ihr etwa auf Twitch sehen.

Timegating, Content-Flut und alle 8 Wochen ein Patch

Was wurde gesagt? Auf die Fragen der Community zum 8-Wochen-Zyklus neuer Patches und dem Gefühl der Überwältigung erklärte der Game Director, dass er das Gefühl nachvollziehen könnte. Man habe jedoch Umfragen durchgeführt und die haben ergeben, dass dieser Zyklus den meisten Spielern gefällt. Demnach sei es (gerundet) so:

25 % finden das Tempo zu hoch

50 % finden das Tempo genau richtig

25 % finden das Tempo zu langsam

Um dem Gefühl der Überwältigung zu begegnen, habe man in der Vergangenheit versucht, den Content über mehrere Wochen zu fächern, sodass er erst nach und nach freigeschaltet wird. Das wiederum habe dann zu der Kritik geführt, dass es so viel Timegating gebe.

Wieder einmal zeigt sich, dass die Community von World of Warcraft einfach sehr unterschiedliche Interessen hat. Es gibt nicht „die eine“ Community, die genaue, klare Wünsche hat – sondern sehr viele Spielerinnen und Spieler mit verschiedenen Wünschen und Ansichten.

Cortyn meint: Auch wenn ich verstehen kann, dass ein dem Anschein nach großer Teil der WoW-Community sich für mehr Content in kurzer Zeit ausspricht – ich bin langsam davon überfordert und mein Freundeskreis auch. Die Menge an neuen Inhalten sorgt immer häufiger dafür, dass einige ihn gar nicht erst angehen, weil es so überwältigend wirkt. Das ist natürlich weniger stark für Leute der Fall, die nur einen oder zwei bestimmte Bereiche in World of Warcraft mögen.

Doch wer sich für so ziemlich alles begeistern kann – egal ob Solo-Inhalte, Gruppen-Aktivitäten, Housing, Rollenspiel, Transmog und Sammel-Aufgaben -, der wird inzwischen so mit so vielen Inhalten überschüttet, dass es regelrecht zum WoW-Burnout führen kann. Aber gut – wenn die Umfragen ergeben, dass die Mehrheit mit dieser Content-Flut offenbar bestens bedient ist, muss man wohl den eigenen Blick stärker fokussieren und filtern. Denn wer gegenwärtig so ziemlich alles in WoW erleben will, bräuchte mehr Freizeit als ein Menschenleben (oder Dämonenleben) aufbringen kann. Oder wie seht ihr das?