WoW: Das Crafting in WoW ist so komplex, dass einige es gar nicht erst versuchen

Gute Gegenstände in World of Warcraft herstellen, das geht leicht über Berufe. Aber leider sind die Berufe eben alles andere als leicht zu verstehen.

Gute Ausrüstung in World of Warcraft gibt es nicht nur aus knackigen Spielinhalten wie Raids oder Dungeons, sondern auch durch das Crafting. Die Herstellungsberufe sind allerdings mit dem „neuen“ System ziemlich komplex geworden. Viele Spieler finden den Zugang nicht. Ein Problem, das auch der Game Director einsieht.

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Was ist das Problem? Beim Crafting kann man schnell den Überblick verlieren. Hat es damals zumeist gereicht, einen Sammelberuf und einen Handwerksberuf zu haben, gibt es heute viel mehr Interaktion zwischen den einzelnen Berufen. Nicht nur braucht man Materialien von vielen anderen Charakteren, sondern auch sekundäre Zutaten, um etwa bestimmte Werte auf ein Item zu zaubern, das Itemlevel zu beeinflussen oder Zusatzeffekte zu aktivieren. Dazu gibt es noch bestimmte Werte, die nur für den Beruf nützlich sind, wie etwa Wahrnehmung oder Multicraft.

Das Crafting ist um ein Vielfaches komplexer und umfangreicher als früher.

Die Berufe in WoW sind komplex geworden. Man braucht Zeit oder ist einfach verwirrt.

Berufe sollen einfacher werden, auch wenn sie ein Erfolg sind

Was hat Hazzikostas gesagt? Während des „Portal Room Q&A“ sprach Ion Hazzikostas, der Game Director von WoW, auch über das Crafting.

Er erklärte, dass die Berufe sich im Laufe der nächsten Addons noch weiterentwickeln werden und es kleinere Anpassungen geben wird. Das Ziel sei es hier, die Zugänglichkeit zu verbessern, zumindest für ein paar der Berufe.

Hazzikostas sieht die Überarbeitung der Berufe gemeinhin aber als einen ziemlichen Erfolg und findet es gut, dass Spielerinnen und Spieler sich spezialisieren und so festlegen können, was sie machen wollen und zum Beispiel die beste Platten-Brustrüstung oder das beste Schwer herstellen können. Allerdings gibt es hier ein bisschen zu viel Komplexität, wenn man es etwa mit einem Alchemisten vergleicht, der einfach Kräuter sammelt, um Tränke für sich selbst herzustellen.

Darüber hinaus sei es an der Zeit, dass man sich die sekundären Berufe, also Angeln und Kochen, genauer anschaue. Hier arbeite das Team bereits an Plänen für The Last Titan.

Archäologie wird so schnell kein Revival feiern. Dieser Nebenberuf wurde aufgrund des eher langweiligen Gameplays mit dem Start von Shadowlands eingestellt. Hazzikostas betont auch hier, dass man den Beruf gerne zurückbringen will, allerdings müsse man hier erst überlegen, wie man modernes, interessanteres Gameplay erschaffen kann.

Cortyn meint: Ich finde das „neue“ Crafting-System noch immer ziemlich gut, das sie mit Dragonflight eingeführt haben, verstehe aber auch die Kritik. Wenn man sich mal ein bis zwei Stunden Zeit nimmt, um sich in die verschiedenen Berufe reinzufuchsen, dann greift alles schön Hand in Hand und es ist leicht zu verstehen. Ist man allerdings eher das Classic-System gewohnt oder hat vor allem Berufe wie Kräuterkunde oder Bergbau, dann ist man schnell von den zahlreichen Menüs und optionalen Reagenzien überfordert.

Ein wenig überfälliger Ballast dürfte bei dem System gerne entfernt werden. Zwar hat man mit Midnight bereits die Qualitätsstufen von Materialien reduziert, aber da geht sicher noch mehr. Der Einstieg muss leichter werden oder die Tutorials umfangreicher, damit alle sich wieder am Crafting erfreuen können.