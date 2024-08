RuneScape mit voller Roadmap bis Juni 2025, Fractured Online lässt euch eine Woche kostenlos spielen

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Übrigens gab’s die Tage ein Special von MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz, der einige Killer-Features aufgezählt hat, auf die kein neues Online-Rollenspiel verzichten sollte: Diese 10 großartigen Features sollte jedes MMORPG besitzen

3 Zeitpunkte, an denen World of Warcraft für tot erklärt wurde

WoW: The War Within Beta Trailer – Schatten und Zorn

WoW: Trailer zum Release-Datum von The War Within

3 Dinge, die ihr vor dem Launch von WoW: The War Within erledigen solltet

WoW: Pre-Patch 11.0 – Trailer zum neuen Pre-Event von The War Within

WoW: The War Within – Schatten unter der Oberfläche

Alleria: Licht und Schatten – WoW-Cinematic zu The War Within

WoW: The War Within – Schatten unter der Oberfläche

Bald geht’s los – hier noch einmal der neue Trailer zu WoW – The War Within:

Was ist sonst noch passiert? Mit Rextroy feierte einer der berüchtigtsten Spieler aus World of Warcraft ein Comeback. Nach fast zwölf Monaten Pause erledigte er zuerst Raid-Bosse mit 300 Millionen Schaden , nur um danach als nackter Todesritter Jagd auf Horde-Charaktere zu machen . Rextroy freut sich schon jetzt auf alle die potenziellen Exploits, die The War Within bringen wird.

Es ist wieder Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in zwei Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Freut euch auf Eindrücke aus Guild Wars 2: Janthir Wilds, eine kommende Open-Beta für New World: Aeternum, eine vollgepackte Roadmap für RuneScape und vieles mehr.

