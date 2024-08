Ein neues Spiel auf Steam lässt euch euer eigenes MMORPG entwickeln – mit all dem Stress, der dazugehört

Was für ein Online-Rollenspiel soll es sein? Beim Design eures MMORPGs könnt ihr euch richtig austoben. Ihr platziert nicht nur jeden einzelnen Gegenstand in der Spielwelt selbst, sondern bestimmt auch, was für ein Spiel es werden soll und wie Spieler damit interagieren können.

Was zeigt der Trailer? Ihr beginnt eure Karriere mit der Gründung eines Studios – wo, bleibt euch überlassen. Lokale Faktoren wie Miete, Internetqualität und Verkehrsanbindung werden aber die Arbeit an eurem Spiel beeinflussen.

Bō: Path of the Teal Lotus lässt euch die japanische Folklore erkunden

The Lord of the Rings: Return to Moria erscheint für Steam und Konsolen

Was ist das für ein Spiel? Let’s Build a Dungeon ist in erster Linie eine Management-Simulation . Darin übernehmt ihr die Leitung eines Entwicklerstudios und müsst ein MMORPG entwickeln, das nicht nur gern gespielt wird, sondern auch finanziell erfolgreich ist.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to