Neues Update für MMORPG von Elder Scrolls erweitert Housing, bringt Feuer und Eis ins Endlose Archiv

Am 19. August 2024 erscheint Update 43 für die PC-Version von Elder Scrolls Online. Am 4. September 2024 landet der Patch auch auf Xbox und PlayStation. MeinMMO verrät euch, welche Neuerungen kommen.

Was muss ich zu Update 43 wissen? Der neue Content-Patch von Elder Scrolls Online für das 3. Quartal 2024 erscheint am 19. August 2024 (PC und Mac) beziehungsweise am 4. September 2024 (PlayStation und Xbox). Die folgenden Features sind geplant:

Erweiterung der Eigenheime (das Housing von ESO) durch die Heimschau

Neuerungen für die Solo- oder Koop-Aktivität Endloses Archiv

Das System der kuratierten Gegenstände wird auf neue Quellen ausgeweitet (wöchentliche Prüfungsbelohnungen, Angebote bei den Händlern in der Kaiserstadt sowie verliesspezifische Belohnungstruhen für Maskensets)

Oberflächen der Gildenhändler und Gildenbank speichert jetzt, mit welcher Gilde ihr zuletzt interagiert habt

Verbesserungen bei der Vorschau von Reittieren im Kronen-Shop

Wer möchte, kann sich die Neuerungen übrigens schon jetzt auf dem öffentlichen Testserver der PC/Mac-Version anschauen. Mehr Infos dazu findet ihr auf elderscrollsonline.com.

Der Trailer vom Summer Game Fest zeigt schön, was Elder Scrolls Online ausmacht:

Detaillierter Blick auf die Highlight-Features

Was steckt hinter der Heimschau? Das neue Feature für die Eigenheime ermöglicht es euch, die Heime anderer Spieler zu finden, zu besuchen, zu teilen und zu empfehlen. Senior Systems Designer Cullen Lee erklärt via elderscrollsonline.com:

Alle können in den neuen Abschnitt der Aktivitätensuche gehen und die eigenen Heime für andere zugänglich machen oder selbst auf Entdeckungsreise gehen. Ihr könnt jede Woche eine begrenzte Anzahl an Heimen anonym empfehlen und diese Empfehlungen beeinflussen wiederum eine wechselnde Auswahl an fantastischen Heimen, die ihr über den Abschnitt ‚Empfohlen‘ der Heimschau besuchen könnt. Außerdem könnt ihr jedes beliebige Heim favorisieren (auch wenn es nicht in der Heimschau aufgeführt ist!), um es später erneut zu besuchen. Beim Eintragen eines Heims könnt ihr einen selbstgewählten Namen vergeben und bis zu drei Einordnungen hinzufügen, um einen Hinweis darauf zu geben, was für eine Stimmung oder welches Thema das Heim rüberbringt.

Zeigt anderen Spielern euer Eigenheim oder besucht die Heime von anderen.

Was kommt fürs Endlose Archiv? Update 43 soll mehr Abwechslung in die Herausforderungen vom Endlosen Archiv bringen. So soll es zwei neue Arena-Arten geben, die auf die Elemente Eis sowie Feuer setzen. ESOs Encounter Lead Mike Finnigan erklärt, was euch dort erwartet:

„Es wird interessant, wie Spieler die Eis- und Feuerarenen angehen werden, denn beide spielen sich sehr unterschiedlich. In der Feuerarena mögt ihr euch vielleicht häufiger bewegen, während es in der Eisarena besser ist, sich einen sicheren Platz für einen Kampf zu suchen. […]“

Dungeon Team Product Owner Shane Slama ergänzt:

„Bei der Auswahl eurer Verse und Visionen werden sich für euch neue Optionen ergeben, mit denen ihr eure eigene Zusammenstellung ergänzen oder auch die Herangehensweise an kommende Abschnitte beeinflussen könnt. Zum Beispiel könnt ihr, abhängig von eurer Auswahl, Angriffe abblocken, um mit dem Vers ‚zurückgeworfener Niedergang‘ vernichtende Explosionen mit eurem nächsten Wuchtschlag auszulösen.“

Mit den neuen Herausforderungen kommen natürlich auch frische Belohnungen, etwa sieben Klassensets, das Werkzeug Endloses Auge oder ein Maligrafischer Beobachter als Begleiter. Wusstet ihr schon? Das MMORPG ESO war einst ein Flop, spielte inzwischen 2 Milliarden ein – Das brachte die Wende