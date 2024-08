Charaktere aus Mists of Pandaria Remix starten deutlich stärker in WoW The War Within als angenommen

In etwa einer Woche läuft Mists of Pandaria Remix in World of Warcraft aus. Zeitläufer, die beim nostalgischen Event mitgemacht haben, landen dann mit angepassten Ausrüstungsteilen in der originalen Zeitlinie. Stufe-70-Helden dürfen sich dabei über mächtigere Rüstungen und Waffen als gedacht freuen.

Was passiert am Ende von Mists of Pandaria Remix? Wenn das nostalgische Ereignis am 19. August 2024 ausläuft, landen die teilnehmenden Zeitläufer bei den entsprechenden Botschaften in Sturmwind oder Orgrimmar. Die besonderen Ausrüstungsteile aus MoP Remix werden durch neue Rüstungen und Waffen ersetzt.

Ursprünglich erhielten Charaktere, die während des Events die Maximalstufe 70 erreicht hatten, Ausrüstungsteile mit einem Itemlevel von 415. Hier haben die Blizzard-Entwickler zwischenzeitlich jedoch noch einmal Anpassungen vorgenommen.

Der neue Trailer zu WoW: The War Within:

Pandaria macht euch stärker

Wie gut ist die Ausrüstung jetzt für MoP-Remix-Charaktere? Neryssa von Wowhead berichtet, dass das MoP-Remix-Event auf dem PTR von Patch 11.0.2 bereits beendet ist und die Zeitläufer dort eine Ausrüstungszusammenstellung mit einem Itemlevel von 467 erhalten haben.

Zum Vergleich: Beim ebenfalls derzeit laufenden Pre-Event von The War Within könnt ihr euch spielend leicht Ausrüstung mit einem Itemlevel von 480 erspielen – das sich zudem mit Flugsteinen und Wappen aus Dragonflight noch aufwerten lässt.

So bewertet MeinMMO die Anpassung: In der ursprünglichen Version war der Qualitäts-Unterschied der Ausrüstungen, die man über die beiden vorbereitenden Events erhält, recht groß: Itemlevel 415 versus 480+. Durch die jüngste Änderung schließt sich die Lücke deutlich, wodurch sich beide Lager mit Schwung durch die Regionen von The War Within schnetzeln können.

Charaktere, deren Ausrüstung ein Itemlevel von 467 besitzen, werden mit Stufe 74 oder 75 die ersten Gegenstände erhalten, die Upgrades darstellen dürften.

Übrigens: Charaktere, die über den neuen Charakter-Boost von The War Within auf Stufe 70 gelandet sind, erhalten weiterhin nur Ausrüstung mit einem Itemlevel von 424. Mehr Infos zur kommenden Erweiterung findet ihr hier: Alles Wichtige zu Release, Pre-Patch, Heldentalente und Kriegsmeute von WoW The War Within