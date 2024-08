Im September können alle einfach so New World Aeternum auf PC, PlayStation 5 und Xbox zocken, mit Crossplay

PC-Spieler benötigen hingegen das Basisspiel sowie die Erweiterung „Rise of the Angry Earth“, um das kostenlose Upgrade auf die Aeternum-Version zu erhalten. Falls das nicht der Fall ist, müsst ihr das Komplettpaket kaufen oder – falls das Basisspiel vorhanden ist – die Erweiterung nachträglich sichern. Alle Infos zum Start von New World Aeternum auf Konsole – Release, Map, neue Inhalte, PC-Version, Preis

Was erwartet mich mit New World Aeternum? Die neue Version des Online-Rollenspiels von Amazon Games soll nicht nur den Konsolen-Release bieten, sondern auch inhaltlich für einen Neustart sorgen – mit einem größeren Fokus auf Solo-Erfahrung, Inszenierung und actionreichere Kämpfe. Die wichtigsten Neuerungen lesen sich wie folgt:

Was ist zum zweiten Beta-Test bekannt? Nach der vertraulichen Beta im Juli, an der nur eingeladene Interessierte teilnehmen durften, soll der nächste Test im September allen Spielern offenstehen. Vom 13. September 2024, um 18:00 Uhr, bis zum 16. September 2024, um 18:00 Uhr, soll die Beta laufen.

Die Verantwortlichen von Amazon Games veranstalten vor dem offiziellen Launch von New World Aeternum am 15. Oktober 2024 doch noch eine zweite Beta-Phase, und zwar im September.

