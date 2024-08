WoW: Horde blamiert sich, als ein nackter Todesritter sie alle besiegt

11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Release: 11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Wird Rextroy nicht gebannt? Nein, das wird er nicht. In der Regel meldet er alle gefundenen Exploits sofort bei Blizzard, bevor er die Videos veröffentlicht. In den meisten Fällen wartet er sogar ab, bis der Fehler behoben ist, bevor er das Video dann hochlädt. So wird das Risiko minimiert, dass es Nachahmer gibt, die den Exploit für schlimmere Vergehen ausnutzen.

Spieler sammelt über Jahre 172.000 Zeilen an Daten, nennt perfekten Zeitpunkt, um sich in The War Within die WoW-Marke zu kaufen

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Einige konnten diesem Ehre-Leckerbissen allerdings nicht widerstehen und griffen an. Auf genau diesen Moment wartete Rextroy, um die Angreifer mit einem Todesgriff zu sich zu ziehen und anschließend innerhalb des Bruchteils einer Sekunde zu töten. Die Auswirkungen davon seht ihr in diesem Video, ab Minute 3:24:

Das Ganze sieht schon sehr verdächtig aus, denn warum sollte ein nackter Allianz-Spieler so nah an der Horde-Hauptstadt sein?

So hat Rextroy die Horde getäuscht: Um den Eindruck eines „leichten Opfers“ abzugeben, hat Rextroy all seine Ausrüstung abgelegt und sich zusätzlich noch mit „/afk“ als abwesend markiert – obwohl er natürlich anwesend war.

3 Zeitpunkte, an denen World of Warcraft für tot erklärt wurde

WoW: The War Within Beta Trailer – Schatten und Zorn

WoW: Trailer zum Release-Datum von The War Within

3 Dinge, die ihr vor dem Launch von WoW: The War Within erledigen solltet

WoW: Pre-Patch 11.0 – Trailer zum neuen Pre-Event von The War Within

WoW: The War Within – Schatten unter der Oberfläche

Ein einziger Todesritter pflügt durch die Horde in World of Warcraft – und das nackt. Rextroy ist einmal mehr unterwegs, um die Allianz stolz zu machen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to