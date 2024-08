WoW zeigt im neuen Cinematic die Geschichte von Alleria – „Davon bitte eine ganze Serie“

Ein neues Cinematic zu World of Warcraft zeigt die Hintergrundgeschichte von Alleria – und das in einem interessanten „Anime-Look“.

Nach einem kurzen Teaser vor zwei Tagen hat Blizzard nun ein neues Cinematic zur kommenden Erweiterung World of Warcraft: The War Within veröffentlicht. Neben der Hintergrundstory zu Alleria sehen wir dabei auch eine neue Art der Darstellung, denn Blizzard setzt dieses Mal auf einen Zeichentrick-Look und begeistert damit die Fans.

Was ist im Video zu sehen? Das Cinematic „Alleria: Licht und Schatten“ zeigt, wie schon im Vorfeld vermutet wurde, die Hintergrundgeschichte von Alleria. Sie ist eine der Protagonistinnen aus der neuen WoW-Erweiterung „The War Within“ und wird entsprechend eine große Rolle in diesem Addon und vermutlich auch den beiden folgenden einnehmen („Midnight“ und „The Last Titan“).

Alleria erzählt ihre Geschichte. Während des zweiten Krieges („Warcraft II“) hat sie zusammen mit Sylvanas Quel’Thalas verteidigt, sich letztlich aber für die Allianz und gegen ihr eigenes Volk entschieden. Sie reiste in die Scherbenwelt und verliebte sich dort in Turalyon, mit dem sie später ihren Sohn Arathor hatte.

Sie ließ Arathor in der Scherbenwelt zurück, als sie mit Turalyon in den Wirbelenden Nether aufbrach, um gegen die Legion zu kämpfen und später der Armee des Lichts beizutreten. Dort kam Alleria auch in Berührung mit der Leerenmagie, der sie sich letztlich bediente, um Turalyon zu retten, auch wenn diesem die Entwicklung nicht gefiel.

Alleria ist sich sicher, dass sie keine Entscheidung anders getroffen hätte. Denn sie sieht sich als „Soldatin Azeroths“ und ist bereit, ihre Heimat zu verteidigen – auch wenn sie alles andere dafür aufgeben muss.

So reagiert die Community: Das Besondere an dem Cinematic ist eindeutig die Form der Darstellung, denn es handelt sich um eine vollständig animierte „Zeichentrick“-Sequenz, die an Serien der 90er-Jahre erinnert. Da World of Warcraft ohnehin auf Comicgrafik setzt, passt der Stil ziemlich gut und wird auch in den Kommentaren auf YouTube massiv gelobt. Wenngleich die meisten Fans wollen, dass daraus endlich eine vollständige Serie gemacht wird und nicht nur ein 5-Minuten-Video.

„Das würde ich dann bitte mit 10 Staffeln, á 21 Folgen bestellen. Vielen Dank vorab!“ – syclis192

„Wie Hammer war das denn bitte?! Bitte Blizzard, tut uns allen einen Gefallen und macht eine Serie daraus!!“ – Aisuru91

„Arcane und Edgerunner haben gezeigt, dass Videospielserien funktionieren. Also Blizzard, bitte erhört unsere Gebete.“ – blueeye1415

Der Hunger nach „mehr“ dieser Animationen ist also eindeutig da. Allerdings gibt es bisher keine Hinweise dazu, dass eine vollständige Serie tatsächlich in Entwicklung ist. Aber zumindest ein bisschen hoffen darf man, wenn denn schon die Gerüchte um einen 2. Teil des Warcraft-Films nur Hirngespinste waren.