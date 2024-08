WoW zeigt vier Sekunden Teaser – „Ist das endlich der Warcraft-Anime?“

Nur vier Sekunden haben ausgereicht, um die Community wieder hoffen zu lassen. Eine animierte Serie zu World of Warcraft – oder doch „nur“ ein neues, kleines Cinematic?

Es sind nur noch wenige Tage, bis World of Warcraft in die Erweiterung „The War Within“ startet. Das Social-Media-Team von WoW ist in den letzten Wochen deutlich aktiver, veröffentlicht immer neue Trailer und Teaser. Jetzt hat ein neuer, sehr kurzer Clip wieder für Aufregung gesorgt. Denn das sieht gar nicht nach dem bekannten Warcraft-Stil für Cinematics aus, sondern eher nach einem Anime oder einer Zeichentrick-Serie.

Der letzte, lange Trailer war zu Xal’atath:

Was ist zu sehen? Der kurze Teaser zeigt animierte Bilder mit mehreren kurzen Szenen, die wir immer nur in sehr kurzen Ausschnitten sehen:

Hochelfen kämpfen gegen Trolle und Orcs in Quel’thalas, im Hintergrund ist Silbermond zu sehen. Man erkennt deutlich Lorthemar Theron, aber auch Halduron.

Ein Orc brüllt sehr speichellastig seinen Kampfschrei.

Katapulte der Horde feuern – offenbar eine Belagerung.

Die beiden Windläufer-Schwestern Alleria und Sylvanas stürzen sich mit einem Sprung in den Kampf.

Am Ende gibt es das Logo von The War Within zu sehen.

Das hofft die Community: Die Community hofft, dass es nun endlich eine animierte Serie oder gar einen ganzen Anime zu Warcraft geben wird. Denn der kleine Teaser passt in den Augen vieler nur bedingt zur kommenden Geschichte rund um Xal’atath und die Weltenseele von Azeroth.

Der kleine Clip wird im Subreddit von WoW angeregt diskutiert:

„Bitte sei eine Serie. Das hat so viel Potenzial.“ -lvl_60

„Bin ich verrückt oder sieht das eher danach aus, als könnte das eine richtige Serie sein als nur ein Kurzvideo?“ – COCAINPEARLZ

„Oh man, haben sie auch so viel Hype-Material für Dragonflight veröffentlicht? Ich fand die Story von Dragonflight war recht flach, vermutlich weil sie bereits hieran gearbeitet haben (Ich beschwere mich nicht, mochte die Erweiterung für andere Dinge).“ – Inlacou

Allerdings ahnen einige bereits, dass der Clip vermutlich „nur“ ein neues Kurzvideo anteasert, das die Geschichte von Alleria verrät.

Was ist das wahrscheinlichste? Da am Ende des Clips das Logo von „The War Within“ zu sehen ist, scheint es am wahrscheinlichsten zu sein, dass es sich nicht um eine komplette, animierte Serie handelt. Stattdessen dürfte das ein neues Cinematic werden, das die Hintergrundgeschichte von Alleria beleuchtet. Immerhin ist sie die Gegenspielerin von Xal’atath, die in der vergangenen Woche bereits ein schickes Cinematic erhielt.

Das stimmt auch mit den gezeigten Bildern überein. Denn Alleria war vor allem im zweiten Krieg aktiv, wo Trolle und Orcs mitgekämpft und auch die Windläufer-Schwestern noch zusammengearbeitet haben.

Was es mit dem Cinematic auf sich hat, werden wir wohl „Soon“ erfahren – vielleicht ja schon am heutigen Abend. Wenn ihr euch bis dahin noch ein wenig mehr zur Story von World of Warcraft bilden wollt, haben wir die komplette Lore von WoW auf wenigen Seiten zusammengefasst.