Spieler sammelt über Jahre 172.000 Zeilen an Daten, nennt perfekten Zeitpunkt, um sich in The War Within die WoW-Marken zu kaufen

Bald startet mit WoW: The War Within die neue Erweiterung von World of Warcraft. Nur bei der teuersten Version des Addons mit am Start: 30 Tage Spielzeit. Doch wann lohnt es sich am ehesten, Gold für die WoW-Marke auszugeben? Ein Fan des Blizzard-MMORPGs hat genau das ermittelt.

Was ist die These des Zahlen-Nerds? Wer sich auf den EU-Servern von World of Warcraft aktuell WoW-Marken kaufen will – etwa, um sich in der ersten Zeit von WoW: The War Within das Abo von elf bis 13 Euro pro Monat zu sparen -, muss etwa 397.500 Goldstücke investieren. Das geht deutlich günstiger, behauptet jetzt der Nutzer Its_Eek auf reddit.

Die Grundlage seiner Einschätzung: 172.000 Zeilen an Daten, die der WoW-Fan über die vergangenen neun Jahre hinweg gesammelt hat (via docs.google.com).

Der neue Trailer für WoW – The War Within:

Die Zahlen aus dem Zeitraum „einen Monat vor Launch einer Erweiterung bis zwei Monate nach dem Launch einer Erweiterung“ bringen eine spannende Gemeinsamkeit der Erweiterungen Legion, Battle for Azeroth, Shadowlands und Dragonflight ans Licht.

Fünf bis sechs Wochen nach dem Launch einer Erweiterung fallen die Goldpreise für das WoW-Token in der Regel besonders kostengünstig aus.

Wichtig: Die gesammelten Zahlen stammen laut Its_Eek von den US-amerikanischen WoW-Servern. Der Zahlen-Freund ist jedoch zuversichtlich, dass es auf EU-Realms einen vergleichbaren Kosten-Verlauf geben wird.

Wodurch kommt es zu dem Preisabfall? Its_Eek liefert in den Kommentaren auch gleich eine Erklärung für den regelmäßigen Preisabfall für die WoW-Marke ab dem zweiten Monat einer Erweiterung: Viele Spieler nutzen so einen Addon-Launch für die Rückkehr nach Azeroth und investieren dann Geld, um den eigenen Goldvorrat aufzufrischen und sich den Start ins neue Abenteuer zu erleichtern.

Durch die steigende Zahl der für Euros und Dollar verkauften WoW-Marken gibt’s dann natürlich ein größeres Marken-Angebot im Auktionshaus, wodurch die Goldpreise sinken. Übrigens gibt es seit einigen Monaten eine neue Restriktion für die Nutzung der WoW-Marke: Blizzard ändert die WoW-Marke – Fügt Bezahl-Einschränkung hinzu, damit ihr sie nutzen könnt