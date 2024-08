GW2: Janthir Wilds angespielt – begeistert mit neuem Mount, lässt Potenzial beim Housing liegen

MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz durfte mit den Entwicklern von ArenaNet in Janthir Wilds reinspielen. Die neue Erweiterung von Guild Wars 2 bietet Licht und Schatten, begeistert zeitweise, lässt aber auch Potenzial liegen.

Mit Janthir Wilds erscheint am 20. August 2024 die neue Erweiterung von Guild Wars 2. Vor einigen Tagen fand ein Hands-on-Event von ArenaNet statt, bei dem ich an der Seite von Entwicklern und anderen Medien-Vertretern die beiden neuen Regionen, das Kriegsklauen-Mount, den neuen Waffentyp Speer und das Housing-Feature der Heimstätten ausprobieren durfte.

Außerdem forderten wir einen Weltboss heraus, lösten Quests sowie Events und erfuhren mehr zu den frischen Belohnungen. Einzig der neue 10-Spieler-Raid, den ihr wahlweise auch als 50-Spieler-Konvergenz angehen dürft, stand nicht auf dem Programm.

Wer schreibt hier? Karsten Scholz ist der MMORPG-Experte von MeinMMO. Er befasst sich seit 15 Jahren fast täglich mit dem besten Genre der Welt. Den privaten Erstkontakt gab’s 2005.



Seitdem hat er in verschiedenen Online-Rollenspielen mehrere Jahre Spielzeit angehäuft und fast jeden relevanten Genre-Vertreter der vergangenen knapp zwei Dekaden zumindest eine Weile gespielt. Dazu gehört natürlich auch Guild Wars 2, das er seit dem Vorab-Launch am 25. August 2012 immer mal wieder für ein Ründchen durch Tyria startet.

Hier der Ankündigungs-Trailer für Guild Wars 2 – Janthir Wilds:

Gemächlicher Start in die Wildnis

Die neue Erweiterung führt alle Tyria-Helden erstmals auf die Janthir-Inseln. Euer Ziel: Für die Tyrianische Allianz neue Verbündete finden, um für die zukünftigen Bedrohungen gewappnet zu sein. Die Reise beim Hands-on-Event beginnt dabei beim sogenannten Mondlager der Astralwache, die sich dem Schutz der Janthir-Inseln verschrieben hat.

Dort begrüßt mit Vanak ein alter Bekannter die Abenteurer – mit ihm habt ihr in Amnytas gegen die Kryptis gekämpft. Die nächste halbe Stunde macht klar: Das kommende Abenteuer startet gemächlich. Über Gespräche lernt ihr Land und Leute kennen. Macht euch mit der nahen Wildnis vertraut. Erreicht die Siedlung der Tiefland-Kodan, in der ihr das Kriegsklauen-Mount freischaltet.

Was ist mit dem Speer? Mein Dieb setzt mit dem Speer in der Hand auf Komboangriffe und Zustandsschaden. Wenn eine Kombo der beiden Standardattacken erfolgreich beendet ist, erhalten andere Speer-Fertigkeiten zusätzliche Boni.



Dazu kommt ein nützlicher Tarnangriff, der sich ebenfalls durch Kombos verbessern lässt. All das war geschmeidig animiert, effektreich in Szene gesetzt und hat sich ähnlich gut angefühlt wie mein aktuell bevorzugter Kampfstab.

Das klare Highlight: die Kriegsklaue

Auf den Test-Charakteren war die Kriegsklaue, die viele sicherlich schon aus dem World-versus-World-Bereich kennen, für die neue Erweiterung bereits von Anfang an freigeschaltet. Für den Launch gilt: Wer das PvP-Mount bereits besitzt, muss sich dennoch die erweiterte Variante für den Einsatz in der offenen Welt bei den Tiefland-Kodan holen.

Für mich ist schon jetzt klar, dass die neue Kriegsklaue sofort zu meinen Lieblingsreittieren von Guild Wars 2 aufsteigen wird. Sie ist mit ihren Mehrfachsprüngen in der Luft (nur die Ausdauer ist das Limit) extrem mobil, auf ihr nimmt der Charakter keinen Fallschaden und sie kann Schätze aufspüren.

Dazu kommen gleich mehrere Fertigkeiten, um Gegner zu attackieren und diese heranzuziehen oder zu Boden zu schleudern. Die hohe Flexibilität und Mobilität der Katze kommt nicht nur beim Erkunden der Welt zum Tragen, sondern auch bei einigen Events oder dem neuen Konvergenz-Inhalt.

Die heimlichen Stars der neuen Erweiterung: die Kriegsklauen-Katzen.

Erst cozy, dann tödlich

Nach der Ankunft in der Siedlung der Tiefland-Kodan und vielen Dialogen erklären die Entwickler, dass sie zu Beginn von Janthir Wilds ganz bewusst eine Wohlfühl-Atmosphäre erzeugen möchten. Das spiegelt sich in den Events der Siedlung wider: Ihr schnappt euch knuffige Mini-Kriegsklauen, die entlaufen sind, oder nehmt an einer Tanz-Party der Kodan teil.

In dieser ersten Region soll der Fokus ganz auf dem gemütlichen Erkunden und dem Kennenlernen der Kodan-Kultur liegen. Daher gibt’s hier auch keine übergeordnete Meta und keinen gefährlichen Weltboss, der die „Cozy-Vibes“ zerstören könnte. Dafür könnt ihr die Herzchen-Aufgaben jetzt mehrfach abschließen, um euch immer neue Belohnungen zu erspielen.

Dennoch wird im ersten Gebiet natürlich gekämpft, in einer Arena zum Beispiel, in der ihr Bosse herausfordern und Übungen meistern könnt. Mit starken Aktionen könnt ihr dabei das Publikum begeistern und durch den Jubel einen Machtschub erhalten. Wer nicht kämpfen mag, kann sich sogar den Zuschauern anschließen und so Fortschritt für die zugehörigen Aufgaben erhalten.

Mit diesem Weltboss bekommt ihr es in Janthir Syntri zu tun.

Auf nach Janthir Syntri

Richtig gefährlich wird es dann spätestens in der zweiten neuen Region Janthir Syntri. Dort sollen mächtige Titanen umherwandern, und tatsächlich bekommen wir in einem Weltboss-Event einen ersten Eindruck von den gefährlichen Riesen und ihren Sprungangriffen sowie Flächenattacken.

Ein besonders gefährlicher Angriff hört dabei erst auf, wenn der Schlachtzug die Haltung des Bosses bricht. Das geht jedoch erst, wenn a) sämtliche kleinen Kreaturen besiegt sind und b) im Anschluss genug Schaden an der Bestie verursacht wird.

Gelingt es, die Haltung des Weltbosses zu brechen und die Attacke zu stoppen, ist dieser kurzzeitig geschwächt. Jetzt können sich Spieler auf ihre Kriegsklaue schwingen, einen Speer mit einem Seil in die Flanke des Widersachers schleudern, um ihn herumreiten und diesen dann wie einen AT-AT aus Star Wars zu Fall bringen. Cool!

Das Housing von Guild Wars 2 richtet sich an Dekorierer und Sammler.

Das Housing von Guild Wars 2

Am Ende des Hands-on-Events stand ein Besuch der neuen Heimstätte auf dem Programm. Ähnlich wie das Kriegsklauen-Mount erspielt ihr euch auch den Zugang zu eurem Eigenheim ganz automatisch über die Story von Janthir Wilds. Betreten könnt ihr und eure Gruppe das Grundstück dabei von überall auf der Welt, über eine beschwörbare, magische Tür.

Wenn ihr die Heimstätte das erste Mal betretet, erwarten euch auf dem weitläufigen Grundstück bereits einige Standardgebäude, die sich durch Heimstatt-Beherrschungen erweitern lassen. Zudem könnt ihr Verbesserungen für Sägemühle, Mine und Bauernhof freischalten. Was indes nicht geht: Komplett neue Gebäude hochziehen oder die alten zerstören beziehungsweise verändern.

Dafür stehen euch zahllose, in der Größe anpassbare Dekorationen zur Verfügung, um etwa das Haupthaus einzurichten oder sich anderweitig kreativ auszutoben. Die Bedienung geht nach einer kurzen Einarbeitung gut von der Hand. Bei Bedarf verwandelt ihr euch in eine fliegende Biene, um einen besseren Überblick über euer Bauvorhaben zu erhalten oder etwa Gegenstände in der Luft zu positionieren.

In Guild Wars 2: Janthir Wilds könnt ihr den Speer erstmals an Land nutzen.

Die neuen Heimstätten passen grundsätzlich gut zu Guild Wars 2, da sie es allen Sammlern ermöglichen, die eigenen Mounts, Charaktere, aber auch besondere Rüstung- und Waffen-Skins auszustellen. Zudem findet ihr hier all eure Ressourcen-Knoten, die sich natürlich auch abbauen lassen.

All das ist nett, doch fehlen mir persönlich ein, zwei Inhalte, die mit dem Housing-Feature direkt verknüpft sind. WildStar hatte seinerzeit beispielsweise die sogenannten Housing-Expeditionen, die man allein oder mit Freunden bestreiten konnte, um sich exklusive Dekorationen zu verdienen.

Erstes Fazit zu Janthir Wilds

Mit Janthir Wilds dürfte Guild Wars 2 eine solide Erweiterung ins Haus stehen, die erst einmal mehr von dem bringt, was Fans des MMORPGs seit vielen Jahren schätzen. Es ist fast ein bisschen schade, dass gerade das Feature, das mich beim Anspielen am meisten begeistern konnte, bereits aus dem WvW-Bereich bekannt ist (wenn auch nicht in genau dieser Form).

Der gemächliche Einstieg ins neue Abenteuer könnte den einen oder anderen stören. Ich empfand es als durchaus passend, zuerst mehr über die Janthir-Inseln und ihre Bewohner zu erfahren, und es mit Tanzeinlagen und Katzen-Schmusereien gemütlich angehen zu lassen.

Für Sammler, die schon immer ihre Errungenschaften und Sammlungen an einem heimeligen Ort ausstellen wollten, dürfte das neue Eigenheim eine tolle Sache sein. Mir persönlich fehlt es aber noch an spielerischen Gründen, um tatsächlich viel Zeit auf dem Grundstück verbringen zu wollen. Hier die Komplett-Übersicht: Alles Wichtige zu Release, Housing, Kriegsklauen-Mount, Speer, Versionen, Legendarys von Guild Wars 2: Janthir Wilds.