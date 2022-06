MMORPG wurde zum dritten Mal neu veröffentlicht und es wird mit jedem Release schlimmer

Minecraft veröffentlichte ein großes Update "The Wild". Trailer zeigt euch alle Inhalte des Patches in kuscheliger Lagerfeuer-Stimmung.

Doch auch abseits von Play2Earn und dem Shop gibt es Kritik. Das Spiel soll zumindest zu Beginn den gleichen Content wie Kritika: Reboot bieten, aber von der Performance her deutlich schlechter sein. Außerdem werden einige Inhalte erst später veröffentlicht, darunter die wichtigen PvP-Turniere für Play2Earn. Diese starten erst am 3. Juli.

Was ist neu an Kritika Global? Einiges. Die neue Version setzt auf Play2Earn und Blockchain. Die Grundidee ist, dass ihr Diamanten verdienen könnt, indem ihr PvP-Turniere und Belagerungen spielt oder indem ihr auf dem Ingame-Markt Gegenstände verkauft und so Diamanten von anderen Spielern bekommt.

