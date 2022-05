Neues MMORPG setzt auf Roguelike-Elemente und viel Taktik – Feierte jetzt seinen Release auf Steam

World Seed ist ein interessantes Sandbox-MMORPG, bei dem euer Charakter nur ein einziges Leben hat und die Kämpfe automatisch ablaufen. Eure Aufgabe ist es, die richtige Strategie und Ausrüstung zu wählen, um so weiter in gefährliche Gebiete zu kommen. Das Spiel ist nicht für jeden etwas, bekommt auf Steam derzeit aber 91 % positive Reviews. Entwickelt wird es von einer einzigen Person.

Was ist das für ein Spiel? World Seed hat mit klassischen MMORPGs wenig gemein. Zum Start des Spiels gebt ihr eurem Charakter einen Namen und befindet euch dann in einer Welt von Sechsecken. Jedes Sechseck bietet eine andere Herausforderung, die ihr meistern müsst. Die Kämpfe laufen dabei komplett automatisch ab.

Je weiter ihr euch jedoch vom Start weg bewegt, desto schwieriger wird das Spiel. Und ihr habt in World Seed nur ein einziges Leben. Scheitert ihr in einem Kampf, dann ist euer Charakter für immer hinüber.

Um die Herausforderungen zu meistern, müsst ihr euren Charakter ausrüsten und mit passenden Fähigkeiten versehen. Crafting und Taktik spielen dabei eine wichtige Rolle. Die Welt des MMORPGs wird prozedural generiert und ändert sich jede Stunde.

Wo sind die Multiplayer-Elemente? Die ersten Schritte in World Seed könnt ihr komplett alleine tätigen. Solltet ihr an einer Stelle nicht weiterkommen, könnt ihr Freunde in eure Welt dazu holen und mit ihnen gemeinsam die Herausforderung lösen.

Außerdem bietet das Spiel im späteren Verlauf Koop-Dungeons und PvP-Inhalte. Die Entwickler selbst bezeichnen World Seed deshalb als Sandbox-MMORPG.

Einen ersten Einblick gibt euch dieses Video vom YouTuber Rogue Like Rozza:

Vollständiger Release und interessantes Bezahlmodell

Was ist jetzt genau passiert? World Seed existierte schon eine Weile als „Early Access“-Titel auf Steamund feierte am 17. Mai 2022 offiziell seinen vollen Release. Damit einher ging ein Update, welches Anpassungen an der Benutzeroberfläche, den Instanzen und dem Loot vorgenommen hat.

Außerdem wird es keine Wipes mehr geben, die zuvor schon mal vorgekommen sind.

Was kostet das Spiel? Das MMORPG kann anfangs kostenlos in einer Art Demo gespielt werden. Wenn euch das Spielprinzip überzeugt, könnt ihr 7,99 Euro zahlen, um vollen Zugriff auf alle Inhalte zu bekommen.

Einen Shop mit Mikrotransaktionen gibt es nicht.

Wie kommt das Spiel an? World Seed hat derzeit 49 Reviews, die zu 91 % positiv ausfallen. Einer schreibt sogar in den Reviews, dass er Lost Ark für dieses Spiel zur Seite gelegt hat.

In den letzten 24 Stunden waren im Peak 52 Nutzer gleichzeitig online. Die höchste Spielerzahl hatte das MMORPG am 3. März zum Start in den Early Access. Dort waren 69 Spieler gleichzeitig aktiv (via SteamDB).

Wer steckt hinter dem Spiel? Entwickelt wird World Seed von Kortes, einem einzigen Programmierer. Laut Reviews soll dieser selbst sehr aktiv in einem Spiel sein und sich das Feedback zu Herzen nehmen. Gut möglich also, dass das MMORPG langfristig von ihm weiterentwickelt wird.

Spricht euch das Konzept von World Seed an? Oder weicht es zu sehr vom Standard ab, um euch zu begeistern? Schreibt es gerne in die Kommentare.

