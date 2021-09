Star Citizen nimmt den Spielern alles weg, wofür sie Monate gespielt haben, und die lieben es

Die Macher von Star Citizen haben den ersten großen Wipe seit geraumer Zeit angekündigt. Während sie zwar ihre teuren Schiffe behalten dürfen, verlieren die Spieler Gegenstände, Geld und Reputation – doch die freuen sich drüber.

Was ist in Star Citizen passiert? Mit der Version Alpha 3.15 werden in Star Citizen die Datenzentren aufgeräumt. Bereits in der Alpha 3.8.2 haben die Entwickler angekündigt, dass so etwas passieren könne, es kam nur in den letzten 18 Monaten nicht zu so einem Fortschrittsverlust.

Das Zurücksetzen des Spielerfortschritts wird von dem Studio mit fünf Gründen erklärt, die die Community super aufzufassen scheint, denn die meisten freuen sich sogar darüber, dass man ihnen ihre Sachen weg nimmt.

Star Citizen kündigte sogar weitere Wipes in näherer Zukunft an, doch die Stimmung der Spielerschaft ist dennoch überwiegend positiv, denn die Wipes der Server kommen den Spielern im Grunde genommen zugute.

Was sind die Gründe für den Wipe? Das Studio schlüsselt die Gründe des Wipes in 5 Hauptfaktoren auf:

Die Langzeitprogression soll drei-geteilt werden. Das bedeutet, dass Gegenstände, Geld und Reputation in Zukunft getrennt voneinander funktionieren und jeweils einzeln zurückgesetzt werden können. Damit das möglich ist, ist ein großer Wipe notwendig.

Das gesamte Reputations-System hat eine große Überarbeitung bekommen, die nur durch ein Zurücksetzen des alten Systems eingepflegt werden kann.

Es gibt scheinbar einige Fehler im Spiel, die Account-Fortschritt verhindern und bisher nicht von den Spielern selbst lösbar waren. Durch den Wipe erhoffen sich die Entwickler, einige dieser Fehler zu beheben.

Die Spielerschaft sammelte zu viel Reichtum an, da es bisher noch kaum Wege gab, um den Spielern Geld wieder wegzunehmen. Das führt unweigerlich zu einer Inflation im Spiel, die man vermeiden möchte. Außerdem hilft es der Entwicklung von neuen Systemen beobachten zu können, wie die Fans Geld verdienen und ausgeben.

Als Hauptgrund wird eine große Überarbeitung des kompletten Inventar- und Gegenstandssystems genannt. Es soll von Grund auf verändern, wie diese Systeme in Star Citizen funktionieren und ein weiterer Schritt in das Universum, was sie haben wollen.

Mit echtem Geld gekaufte Items, Schiffe oder Ähnliches sind von dem Wipe nicht betroffen und bleiben den Spielern erhalten. Des Weiteren sollen Fans, die bei dem Event um die Verteidigung von Stanton gegen die Xeno geholfen haben, ebenfalls eine Belohnung nach dem Wipe erhalten.

Die mit echtem Geld erworbenen Schiffe, könnt ihr trotz Wipe behalten

„Ich freu mich wirklich über den Wipe!“

Die Community nimmt’s gelassen: Obwohl die meisten Spieler fast den gesamten Fortschritt von über einem Jahr verlieren, freuen sich viele über die Entscheidung des Entwicklers. Auch die, die sich nicht unbedingt freuen, loben die gute Kommunikation von Star Citizen und haben den Wipe kommen sehen.

Von Außen betrachtet mag es vielleicht erst einmal etwas komisch klingen, dass sich jemand darüber freut, wenn man ihm einfach so alles weg nimmt. Doch das scheint die wenigstens überhaupt zu kümmern, was unter anderem auch daran liegt, dass man die Schiffe, die man mit echtem Geld gekauft hat, behalten kann.

Das sagen die Fans: Auf reddit hat der Post mit der Ankündigung zum jetzigen Zeitpunkt bereits über 800 Upvotes und satte 335 Kommentare, von denen die meisten positiv ausfallen.

User Professional_Ninja7 schreibt (via reddit): „Ich freue mich wirklich über den Wipe. Ich habe mir einige Schiffe erarbeitet, die ich aber dennoch nicht benutze und fühle mich derzeit so reich, dass ich gar keine Lust habe zu grinden aber gleichzeitig fühlt es sich an, als hab ich nicht, was ich will. Ich freue mich drauf, mich wieder von unten hochzuarbeiten und mir die Schiffe zu verdienen, die ich wirklich will und nicht die, die ich nie benutze.“

Kürzer fasst es User Pojodan und erhält dafür fast 300 Upvotes (via reddit): „Ich kam mit der Erwartung auf unausweichliche Wipes in das Spiel. Für mich geht das perfekt klar.“

User Darkdodger137 trauert ein wenig (via reddit): „Ich muss gestehen, ich hasse es, dass ich meinen Phoenix verlieren werde. Aber durch die Neugestaltung des Inventars habe ich den Wipe schon meilenweit kommen sehen. Naja, dann heißt es wieder grinden!“

Auch User BuhoneroxD ist entspannt (via reddit): „Es war vorherzusehen, also ärgere ich mich auch nicht darüber. Eine Sache macht mich sogar besonders glücklich, nämlich, dass wir für die Event-Teilnahme trotzdem etwas bekommen.“

Spielt ihr selbst Star Citizen? Was haltet ihr von dem Wipe und der Entscheidung des Entwicklers? Könnt ihr nachvollziehen, dass sich die Spieler sogar über den Wipe freuen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

