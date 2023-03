Minecraft: Wie kommt man ins End?

In Minecraft gibt es eine wichtige Dimension, die ihr in euren Reisen definitiv besuchen solltet und das ist das Ende oder auch End genannt. Wir zeigen euch, wie ihr ins End kommt und was ihr beachten solltet.

Wie kommt man ins End? Um in die Dimension “Ende” zu gelangen, müsst ihr ein Endportal finden. Diese Portale können jedoch nicht wie das Netherportal gebaut werden, ihr müsst sie in unterirdischen Festungen finden, die sich zufällig auf eurer generierten Map befinden.

Der beste Weg um das Endportal zu finden ist, wenn ihr Enderperlen zu Enderaugen umbaut. Dazu benötigt ihr Enderperlen und Lohenstaub.

So sieht das Portal aktiviert aus Das Portal schwebt über einer Grube voller Lava So sieht das Portal aus

Benutzt ihr nun eure Enderaugen, werden diese in die Luft geschleudert. Sie markieren dann die Richtung, in der sich eine Festung mit solch einem Endportal befindet. Solltet ihr nun an dem Punkt angelangt sein, wo eure Enderaugen durch den Boden fliegen, solltet ihr eure Schaufel und Spitzhacke auspacken und euch in die Tiefe graben.

Früher oder später kommt ihr dann in einem Korridor der besagten Festung an. Durchsucht alle Wege und findet dann das besagte Endportal über einem Pool voller Lava.

Sockelt jetzt 12 Enderaugen in den Endportal-Rahmen und aktiviert so das Portal. Vorsicht ist nun geboten, denn wenn ihr das Portal durchschreitet, aktiviert ihr den Bosskampf mit dem Enderdrachen.

Alles Wichtige zum End – Das müsst ihr wissen

Ist das End gefährlich? Das End gehört zu einer der gefährlichsten Orte, die ihr erkunden könnt. Es gibt nur schwebende Inseln aus Endsteinen, den Endboss “Enderdrache” sowie Shulker und Endermen, die euch das Leben dort ungemütlich machen können.

Der Drache verschnauft auf dem Exit-Portal im End

Wenn ihr zudem noch unachtsam seid, könnte ein falscher Schritt euch töten. Denn, wenn ihr von den Inseln fallt, sterbt ihr.

Kann ich das End so oft besuchen, wie ich will? Das End lässt sich so oft ihr wollt erneut besuchen. Beachtet jedoch, dass ihr jedes Mal, wenn ihr das Ende verlasst, zu eurem Spawnpunkt teleportiert werdet. Zudem werden je nachdem wie oft ihr den Enderdrachen vernichtet habt, auch Endtransitportale erschaffen.

Das Endtransitportal schwebend über der Insel, mit Grundgestein umhüllt

Diese Portale bringen euch in abgelegenere Orte des Endes, damit ihr dort Dinge wie Pflanzen, Shulker oder sogar Elytren looten könnt. Solltet ihr also alles vom Ende entdecken wollen, so müsst ihr den Enderdrachen 20x besiegen, denn es können nur maximal 20 Endtransitportale errichtet werden.

Das waren alle wichtigen Infos bezüglich des Endes und wie ihr dort hinkommt. Wie findet ihr das End? Habt ihr Schwierigkeiten, dort zu überleben? Lasst uns gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren erfahren!

