Hat es sich in Minecraft bald ausgeflogen? Den Elytren geht es an den Kragen. Die waren einfach viel zu gut und wird jetzt generft.

Die Spieler von Minecraft warten schon sehnsüchtig auf den zweiten Teil des großen „Caves & Cliffs“-Update, das noch in 2021 erscheinen soll. Doch die Entwicklung wird wohl noch ein wenig dauern, denn ein „experimentelles“ Update jagt das nächste.

Im neusten Patch geht es der Flugfähigkeit in Minecraft an den Kragen, denn die Elytren (englisch: “Elytra”) wird generft. Zum Ausgleich bekommt der Flugumhang aber auch eine kleine Verbesserung an anderer Stelle.

Was sind Elytren? Die Elytren sind ein „Endgame“-Gegenstand in Minecraft, den Spieler im Ende finden können. Ihren wahren Nutzen entpuppen Elytren allerdings in der normalen Welt, denn dort kann man sich mit dem Umhang von Klippen stürzen, durch die Umgebung gleiten oder sich mithilfe von Raketen einen Turbo-Schub verleihen, um an Höhe zu gewinnen – zumindest bisher.

Was wird nun geändert? Wenn Spieler Elytren benutzen und mit Raketen beschleunigen wollen, wird das deutlich langsamer ausfallen als bisher. Es ist dann nicht mehr möglich, durch das Aneinanderreihen von mehreren Raketen eine extrem hohe Geschwindigkeit zu erreichen. Die Maximal-Geschwindigkeit wird gedrosselt und das Fliegen mit Elytren somit weniger lohnenswert gemacht.

Gleichzeitig gibt es aber auch eine klare Verbesserung der Elytren. Denn der Flugumhang verbraucht künftig keine Haltbarkeit mehr, wenn ihr ihn nur zum Gleiten benutzt – lediglich das Verstärken mit Raketen braucht Haltbarkeit. Das bedeutet, dass man sich von den neuen, hohen Klippen stürzen kann, auch ohne „Mending“ auf den Elytren zu haben. Wer also Schluchten erkunden will und sich gerne von den höchsten Bergen stürzt, hat künftig viel länger etwas von den Elytren.

Warum wird das gemacht? Dafür gibt es gleich mehrere Gründe, die von den Entwicklern genannt werden:

Reisen mit Elytren sind zu schnell im Vergleich zu allen anderen Möglichkeiten des Transports. Dadurch lohnen sich die Alternativen gar nicht. Man möchte hier etwas mehr Balance schaffen.

Auf vielen Servern kommt es zu Lags, wenn die Spieler damit beginnen, mit den Elytren herumzufliegen. Sie fliegen oft schneller als die Chunks (Abschnitte der Spielwelt) überhaupt laden können, worunter die Performance stark leidet. Mit der noch größeren Welt im neuen Patch wird das Problem eher noch stärker.

So reagiert die Community: Im Subreddit von Minecraft scheint den meisten Spielern ein Nerf an den Elytren nicht so viel auszumachen, wenn im Gegenzug andere Transportmöglichkeiten ein wenig verbessert werden. Vor allem Minecarts benötigten einige starke Verbesserungen, damit sie sich endlich wieder relevant anfühlen. So schreibt psi237 mit über 3.000 Upvotes:

Bitte macht Minecarts schneller, sodass sie zumindest als Reisemethode wieder relevant werden.

Unterstützt wird das von einem Vorschlag von Mangobonbon, der auch über 1.000 Upvotes kassiert:

Und macht es so, dass man sie verbinden kann. Wir haben jetzt den Ketten-Block im Spiel, warum benutzen wir den nicht dafür? Ich hätte wirklich gerne Minecarts als Züge, mit Kisten, die Erze von meinen Minen in meine Basis bringen.

Das Gespräch zu dem Thema geht noch ein wenig weiter, denn auch doubleUsee schreibt dazu:

„Gib mir Minecarts, die sich verbinden können und ich bin der glücklichste Mensch, dann müssen die nichtmal schneller sein.“

Bedenkt bei dem Ganzen jedoch, dass es sich um experimentelle Änderungen an dem kommenden Patch handelt. Es wäre durchaus möglich, dass die Anpassungen wieder zurückgenommen werden oder noch weitere Veränderungen anstehen, um die Elytra weiter zu balancen.