Minecraft ist ein kreatives Bauspiel, in dem die Spieler ihre eigenen Welten erschaffen und mit bunten Klötzchen das erbauen, was ihnen gerade in den Sinn kommt...

KevinJNguy01 musste übrigens ein bisschen schummeln für dieses Projekt. So hat er das Limit der Höhe der Welt auf über 1.000 angehoben, damit der Sand-Turm überhaupt so hoch gestapelt werden kann.

Der Clou: Fackeln, die an den Sandblöcken befestigt sind, halten den jeweils nächsten Sandblock in Position. Fällt der Sandblock mit den Fackeln, dann löst sich die Fackel und sorgt dafür, dass auch der nächste Sandblock hinabfällt. So ergibt sich eine ziemlich lange Kettenreaktion, die ganz langsam das Bild vom Minecraft-Hauptcharakter Steve erschafft, der den Sonnenuntergang genießt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie funktioniert das? Sand gehört in Minecraft zu einem der wenigen Blöcke, die von der Schwerkraft betroffen sind. Das heißt, wenn ein Block Sand „in der Luft“ schwebt und durch nichts gestützt wird, dann fällt er so lange, bis er den Boden erreicht. Genau das hat sich KevinJNguy01 zu Nutze gemacht und damit ein riesiges Kunstwerk geschaffen.

Was ist da zu sehen? Im Subreddit von Minecraft hat KevinJNguy01 ein Video von seinem jüngsten Minecraft-Projekt veröffentlicht. Es zeigt ein sonderbar anmutendes Gebilde aus aufeinander gestapeltem Sand. Nachdem eine einzige Fackel zerschlagen wird, beginnt das ganze Gebilde ineinander zu fallen und formt so langsam ein Bild – auf den letzten Block genau.

Kaum ein Minecraft -Projekt wird so gefeiert und ist so befriedigend anzuschauen wie dieser fallende Sand, der ein Bild formt.

Insert

You are going to send email to