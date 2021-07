Minecraft ist ein kreatives Bauspiel, in dem die Spieler ihre eigenen Welten erschaffen und mit bunten Klötzchen das erbauen, was ihnen gerade in den Sinn kommt...

Wann erscheint der Patch richtig? Das ist noch nicht klar. Ein genaues Release-Datum für Patch 1.18 gibt es noch nicht. Da es bisher auch nur eine experimentelle Testversion ist und nicht einmal eine „offizielle“, dürfte es noch einige Monate dauern. Allerdings soll Patch 1.18 noch in diesem Jahr erscheinen, wenn der Zeitplan der Entwickler eingehalten wird. Wir berichten darüber, wenn es so weit sein sollte.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Nutzer NajtrWasTaken zeigt eine ganz “besondere” Welt. Bei ihm hat es nämlich den ganzen Boden mit einer gigantischen Höhle durchzogen. Die ist zwar optisch nicht ganz so ansprechend, aber die schiere Größe ist ziemlich imposant und könnt ihr euch im Sub – Reddit von Minecraft anschauen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Manchmal wirkt so ein Höhleneingang auch wie ein direktes Tor zur Hölle. Etwa in dem kleinen Clip von LegendarySock:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was hat sich verändert? Grundsätzlich ändert Patch 1.18, Teil 2 des „Caves & Cliffs“-Update, wie die Welt erschaffen wird. Es ist dann nicht mehr notwendig, dass Biome aufgeteilt werden, etwa in „Wald“ und „Bergiger Wald“, denn Berge können künftig ganz normal als Teil der Welt entstehen und die Biome passen sich dem an. Dadurch sind etwa Wälder auf Bergen oder sogar Wüsten können dort zu finden sein.

Insert

You are going to send email to