Nach 10 Jahren ändert Minecraft, wie Monster erscheinen

Minecraft ist ein kreatives Bauspiel, in dem die Spieler ihre eigenen Welten erschaffen und mit bunten Klötzchen das erbauen, was ihnen gerade in den Sinn kommt...

Was steckt sonst noch im Update? Eine ganze Menge. Immerhin ist das der zweite Teil des „Caves & Cliffs“-Update, das vor allem die Änderungen an den Höhlen und Bergen mit sich bringen soll. Zu den weiteren Highlights gehören:

Bleibt das so? Das ist fraglich. Aktuell dürfte das wohl vor allem dem Zweck dienen, um die neuen Höhlen und den Spawn von Kreaturen in diesen Höhlen zu überprüfen. Es wäre aber durchaus auch denkbar, dass diese neue Spawn-Rate permanent bleibt. Damit wäre vielen Minecraft-Survival-Fans sicher geholfen.

Was bedeutet das? Die Änderungen dürften drastisch verändern, wie Spieler mit Licht in Minecraft umgehen. Bisher war es nämlich in weiten Teilen notwendig, die gesamte Umgebung um ein Haus herum mit Fackeln einzukleistern, um sicherzustellen, dass nachts keine Creeper, Zombies oder Spinnen den Garten unsicher machen. Mit dem nächsten Patch dürfte sich das ändern, denn deutlich weniger Lichtquellen reichen aus, um das Erscheinen von Monstern zu verhindern.

Mit dem kommenden Patch 1.18 wird das geändert. Monster können dann nur noch in vollständiger Dunkelheit spawnen – also einer Licht-Stufe von 0. Eine einzelne Fackel kann damit einen Radius von 14 Blöcken abdecken und den Spawn verhindern.

Was wird geändert? Bisher konnten die meisten Monster in Minecraft spawnen, wenn das Licht-Level auf einem entsprechenden Block 7 oder weniger war. Dafür genügte es schon, einige Felder weit von einer Fackel entfernt zu sein, damit Zombies, Creeper und Skelette erscheinen konnten. Abhilfe verschaffte hier nur großzügiges Platzieren von Fackeln.

Den Monstern von Minecraft geht es an den Kragen. Ihre Regeln für den Spawn werden verändert – wir verraten, was neu ist.

