Im neusten Snapshot von Minecraft Patch 1.18 werden Mob-Spawner gefährlicher. Es wird Zeit, viele Fackeln auszupacken.

Schon vor einigen Tagen gab es eine erste experimentelle Vorschau auf den kommenden Patch 1.18 von Minecraft. Jetzt ist der „Experimental Snapshot 2“ veröffentlicht worden und nimmt bereits einige Feinjustierungen vor. Neben Änderungen an den Biomen wird aber auch an der Schwierigkeit gedreht. Mob-Spawner werden zu einer Herausforderung, denn sie lassen sich nicht mehr so leicht deaktivieren.

Was sind Mob-Spawner? Mob-Spawner sind eines der ersten Objekte, die es schon seit den ganzen frühen Tagen von Minecraft gibt. Das sind Käfige, die zumeist in kleinen Kammern stehen und einen bestimmten Monster-Typ im inneren anzeigen – etwa Skelette oder Spinnen. Alle paar Sekunden erschafft der Mob-Spawner mehr von diesen Monstern. Das macht Orte mit Mob-Spawnern gefährlich, gleichzeitig aber auch lukrativ, wenn man Beute von diesen Monstern farmen wollte. Außerdem ist fast immer eine Kiste mit zusätzlichen Belohnungen beim Mob-Spawner zu finden.

Was war das Problem? Im letzten Snapshot wurde Minecraft so verändert, dass Monster nur noch in vollkommener Dunkelheit erscheinen können. Sobald ein Block auch nur von der geringsten Lichtquelle erhellt wird, kann kein Monster mehr erscheinen. Das ist ziemlich cool für alle, die ihre Welt nicht gerne mit unendlich vielen Fackeln bestücken wollen, die nur die Optik verschandeln.

Allerdings hatte das den unschönen Nebeneffekt, dass Mob-Spawner quasi keine Bedrohung mehr darstellen. Eine einzige Fackel reichte aus, um sie komplett zu deaktivieren. Das wird nun geändert.

Was wird an den Mob-Spawnern angepasst? Mob-Spawner bekommen eine Sonderregel, die sie von den sonstigen Spawn-Verhältnissen ausschließt. Mob-Spawner können künftig Gegner erschaffen, solange die Beleuchtung auf Blöcken in der Nähe Lichtstufe 11 oder niedriger beträgt. Da das Maximum in Minecraft eine Lichtstufe von 15 ist, benötigt es sehr viele Fackeln oder andere Lichtquellen, um einen Mob-Spawner wirklich zuverlässig zu deaktivieren.

Was ändert sich sonst noch? Auch abseits des Mob-Spawners hat der Snapshot eine ganze Menge Neuerungen gebracht, die vor allem aber Fehlerbehebungen sind oder die Welt weiter anpassen, um besser mit den Veränderungen aus der vorherigen Versionen in Einklang zu sein. Zu den Highlights gehören:

Das Erschaffen von Biomen wurde verbessert, es sollte nun weniger „Mikro-Biome“ geben, die überall verteilt sind.

Wolken befinden sich nun auf Ebene 192 (vorher Ebene 128), um nicht mehr so viele Berge “abzuschneiden”.

Strände sind nun größer und reichen weiter in das Land hinein. Allerdings ist nicht mehr jedes Ufer auch ein Strand, sodass sie etwas seltener sind.

Die Höhe der größten Bergspitzen wurde angehoben. Die größten Berge können nun bis zur Ebene 260 hinaufreichen.

Erz-Adern sind etwas größer und häufiger, da Spielern ihnen zu selten begegnet sind.

Die gigantischen Höhleneingänge sind etwas kleiner und die Höhlen reichen nun seltener von der Oberfläche bis zur Ebene 0.

Der YouTuber wattles zeigt in seinem neuesten Video viele der Veränderungen, sodass ihr euch selbst davon einen Eindruck machen könnt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Kann man den Snapshot spielen? Ja. Ihr könnt ihn allerdings nicht direkt über den Minecraft-Launcher starten, sondern müsst den Snapshot manuell herunterladen und installieren. Den Link dazu findet ihr unter diesem Artikel in den Quellen-Angaben.

Was haltet ihr von den vielen Anpassungen? Habt ihr schon richtig Lust auf Patch 1.18? Oder fehlt euch da noch ein Highlight?