Minecraft, aber nur in den Farben von MS Paint? Das geht – und es sieht besser aus als man denken könnte.

Wer sich in digitaler Bildbearbeitung versucht, der hat eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Auswahl. Nur die wenigsten würden sich nach Betrachtung ihrer Optionen sagen: „Also mir reicht Microsoft Paint vollkommen aus“. Genau das hat aber der Minecraft-Spieler „Stridey“ getan und die komplette Welt von Minecraft eingekleistert.

Was ist passiert? Texturen-Pakte, auch „Texture Packs“ oder „Ressource Packs“ genannt, gibt es wie Sand am Meer in Minecraft. Die 7 spannendsten davon haben wir euch bereits in diesem Artikel vorgestellt. Der Spieler Stridey jedoch hat sich eine besondere Aufgabe gestellt und ein Texturenpaket komplett in Paint erstellt.

Und entsprechend sehen die Grafiken dann auch aus. Alles ist ein wenig alberner, hat einen Comiclook und besitzt weniger Farben. Denn immerhin hat Paint als Standard nur 20 Farben in der Palette und ausschließlich diese wurden verwendet.

So niedlich sahen die Zombies und Creeper wohl noch nie aus.

Ergebnis ist besser als geplant: Stridey gibt in den Kommentaren zu, dass das ganze Projekt eigentlich als „Meme“ begonnen habe. Nach und nach hatte er aber immer mehr Spaß daran und hat die Sache ernsthafter umgesetzt. Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen – denn so niedlich sah die Welt von Minecraft wohl noch nie aus.

Vor allem die Gesichter der verschiedenen Kreaturen bekommen viel Lob und werden oft als niedlich und einmalig beschrieben.

Wo gibt’s das Texture Pack? Wer das Texture Pack “MS Painted” selbst ausprobieren will, muss es nur herunterladen und installieren. Das Paket könnt ihr auf Curseforge herunterladen (Link zum Download auf Curseforge).

Ja, so gut kann das aussehen. Top – oder?

So reagiert die Community: Die Minecraft-Spieler im Subreddit reagieren ausgesprochen positiv auf dieses Texturenpaket und finden, dass der Look das Spiel sogar noch ein bisschen kinderfreundlicher macht. Hier ein paar Zitate:

„Die Aufopferung, die du da reingesteckt hast und die Tatsache, dass Microsoft Paint eher suboptimal ist aber du trotzdem einen Cartoon-Stil erzielt hast. Das ist ein echt gutes Texture-Pack. Gute Arbeit!“

„Das ist unglaublich. Du hast in Paint das geschafft, was ich mit Tablett und professioneller Software nicht hinbekomme. Ich liebe es!“

„Das ist ab heute mein Haupt-Texturenpaket. Irre!“

Was haltet ihr von diesem Texturen-Paket? Eine coole Sache, bis zum Ende durchgezogen? Oder einfach hässlich und nicht euer Fall?