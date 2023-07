Die Leute hinter der wohl bekanntesten und wichtigste Minecraft-Datenbank haben keine Lust mehr. Sie wollen weg – und stimmen darüber gerade ab.

Minecraft ist in den Jahren seit dem ursprünglichen Release immer komplexer geworden. Wer nicht dauerhaft spielt, kommt hinter die ganzen Neuerungen gar nicht und findet immer mal wieder Elemente in der Spielwelt, die neu und unbekannt sind.

Häufig hilft dann ein Blick ins Internet, um Klarheit zu schaffen – wie etwa das bekannte, englische „Minecraft Wiki“. Doch die, die das Wiki am Leben und aktuell halten, haben die Schnauze voll. Sie wollen mit dem Projekt wegziehen, denn aus ihrer Sicht verkommt die schöne Seite mehr und mehr.

Was ist da vorgefallen? Das Minecraft-Wiki läuft unter dem Hosting-Dienst Fandom, das wiederum seit einigen Jahren dem Unternehmen TPG Inc. gehört. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren viele andere ähnliche Dienste aufgekauft, sodass auch etwa die Wikis von The Witcher oder World of Warcraft („Wowpedia“) dazugehören.

Der wohl beliebteste Minecraft-Trailer bisher:

Die Schreiber des Minecraft-Wikis beklagen seit Monaten eine Verschlechterung der Seiten-Qualität, die vor allem zu Lasten der Nutzer geht. Aus einem kleinen Discord-Gespräch wurde letztlich eine große Diskussion. Die größten Kritikpunkt an Fandom sind:

Viel zu viel Werbung auch innerhalb der Wiki-Beiträge, die extra so aussehen sollen, als wären sie Teil des Beitrags.

Negative Erfahrung für ausgeloggte Benutzer, wie etwa Popups, die etwa nach dem Alter des Lesenden fragen, um personalisierte Werbung zu schalten.

Das ungewollte Hinzufügen von Features wie „Quizzes“ am Start jeder Seite.

Eine große, nicht-anpassbare Sidebar, die nicht zum Wiki-Design passt und viele stört.

Verlinkungen auf andere Fandom-Wikis, teilweise mit fragwürdigen Inhalten.

Was haben die Wiki-Schreiber vor? Die ziehen gerade in Erwägung, mit der Wiki komplett umzuziehen und bei einem anderen Anbieter wieder aufzubauen. Dabei können sie aber nicht einfach „alles mitnehmen“ oder auf die neue Seite verlinken – das ist nur für ein paar Wochen erlaubt.

Im Grunde geht es um die Entscheidung, ob man zum Wohle einer guten Wiki-Erfahrung, die eben oft auch an Jüngere gerichtet ist, noch einmal von vorne anfängt und das unter besseren Bedingungen aufbaut.

Der Wiki-Editor „Sonicwave“ weiß, dass man sich dabei womöglich ins eigene Fleisch schneiden wird:

Die Fandom-Wiki [zu Minecraft], auch wenn sie keine der aktuellen Schreiber mehr hat, wird offen bleiben, ohne einen Hinweis darauf, dass sie umgezogen ist. Sie wird vermutlich mit der neuen Wiki in Konkurrenz stehen und sie auch bei den Google-Ergebnissen übertrumpfen, weil Fandom so ein gutes SEO hat.

Wie sich die Wiki-Kreativen am Ende entscheiden, bleibt noch abzuwarten. Klar ist aber, dass sie sich wohl nicht alles gefallen lassen und den Wunsch haben, eine übersichtliche und informative Seite für Minecraft-Fans zu erschaffen.